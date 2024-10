Las horas extras del detective Quidiello en la Magna

Qué tranquilos nos hemos quedado cuando el presidente Vélez ha proclamado (Annuntio vobis gaudium magnum) que habrá un precio único para las más de 20.000 sillas en el recorrido de la Magna del 8 de diciembre. Qué rápido consigue mi presidente lo que los políticos tardan años. ¿Cuántos lustros llevamos oyendo hablar de la necesidad de una autoridad única en determinadas zonas sensibles, de un billete único en los transportes metropolitanos de las grandes capitales de provincia o, por supuesto, de una ventanilla única para reducir la burocracia? Vélez locuta, causa finita. Todas las sillas costarán igual, ya sea a la salida de la Catedral, junto a la tribuna de autoridades o delante de la Puerta del Príncipe. ¡Precio único para la Magna! Cuantas más facilidades, mejor. Cuanto más simplifiquemos todo, también mucho mejor. Y que vayan avisando al detective Quidiello, aquel que contrató el presidente Adolfo Arenas para investigar el mercado negro de las sillas. ¿Recuerdan? Cuando la gente colocaba anuncios en internet vendiendo un bolígrafo y dos sillas para la Madrugada por 300 euros. ¡Qué bueno y de qué calidad era el bolígrafo, oiga! Aquellos anuncios dieron para varios reportajes, así como pronunciamientos de las entidades en defensa de los consumidores. Como no tenemos precedentes similares a la Magna que se nos viene encima, conviene estar muy alerta, porque el personal estará dispuesto a pagar oro por unas sillas para presenciar algo que muchísimo público considerará unico. Y con razón. No, no valen los ejemplos de los santos entierros grandes, que se celebran el Sábado Santo cuando en toda España hay procesiones de Semana Santa. Aquí la oferta es especial y sin competencia, salvo que consideremos que viajar a Madrid a comprar turrón el puente de diciembre es una alternativa a la Magna de Sevilla. Aquí, qué cosas, podemos vernos a los reventas en la misma Puerta del Príncipe, como en los días de toros- "Tengo fila 2, fila 2... No mire en la app que no queda nada.¿Cuántas quieres?".

¿Y cuánto costará la silla? No nos equivocamos mucho si apostamos por una tarifa de entre 30 y 40 euros el asiento. La ocasión es única. Hay dos corrientes de opinión entre los responsables. Los que defienden reducir el precio a 20 y quienes quiere que se cobre 40. Hay que tener en cuenta que ya se han inscrito más de 1.300 congresistas a 125 euros cada matrícula. Tienen garantizado el asiento. Hay que destacar que la recaudación de los asientos se destinará a sufragar los gastos del congreso (1,3 millones de euros aproximadamente), incluida la obra social del centro de atención a personas sin hogar (400.000 euros el primer año de funcionamiento). Con estos planteamientos, 20 euros parece poco. Y lo dicho: la reventa tratará de hacer su agosto, aunque se extremarán los controles. El que no encuentre silla tendrá la retransmisión en directo de Canal Sur Televisión.

Cristo de San Agustín. Si se impusiera la mesura y cierto conocimiento de la Historia, la única imagen que de verdad tendría que haber salido en la fiebre de procesiones tras el tiempo terrible del Covid-19 debía haber sido la del Cristo de San Agustín. El crucificado no sale a la calle desde hace casi un siglo. Es una de las devociones históricas de la ciudad, que se encomendaba a su protección en casos de epidemias, por eso la Corporación Municipal renueva el voto cada año, rito que han respetado siempre todos los alcaldes en esa hermosa función votiva que se celebra en verano. Como sabemos, estará un mes y medio en la Catedral para participar en la exposición Fons Pietatis con motivo del Congreso. Será del 30 de octubre al 21 de diciembre. El regreso lo hará en el paso del Cristo de las Misericordias, de la hermandad de Santa Cruz, con banda de música. Esta procesión sí que hubiera encajado perfectamente en esta pos-pandemia, con dos años sin Semana Santa que definitivamente nos han marcado. ¿O lastrado?

La gran atracción. Según vamos conociendo más datos de la referida exposición Fons Pietatis, que se inaugura el 3 de noviembre en la Catedral, deducimos que puede ser uno de los grandes atractivos del II Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular. Poco se habla de esta muestra, pero puede que algunos recuerden en parte aquella maravillosa Magna Hispalensis de 1992 a la que acudieron la Virgen de la Candelaria y el Cristo de las Misericordias en sus respectivos pasos de salida. Sí, somos conscientes de que la Magna lo eclipsa todo, pero ya verán como esta muestra puede calar hondo en el cofraderío sin necesidad de tambores. Por cierto, está coordinada por Pedro Fernández, de la máxima confianza del canónigo Francisco Román.

Vía crucis. ¡Muy bien la designación del Cristo Yacente! En el Consejo conocen la capacidad de la junta de gobierno que preside Fermín Vázquez. Eso genera tranquilidad. Hay un Santo Entierro Grande que se saldó con éxito, salvo un pequeño detalle protocolario relacionado con el arzobispo emérito. Pero sí, fue un éxito. Y un cortejo magno nunca es fácil por muchísimos motivos, ni por los asuntos logísticos ni por todos los debates previos que genera. La sagrada imagen acaba de ser documentada en una de las noticias más importantes que hemos conocido en los últimos meses.

La capa del deán de la Catedral. Qué maravilla contemplar al deán de la Catedral vestido de deán, con una de las capas de las estrellas que tiene el privilegio de usar de acuerdo con la tradición. Hay que felicitar a don Francisco José Ortiz por su uso el pasado 12 de octubre en el Te Deum del Día de la Hispanidad. Ojalá se imponga el uso del vasto patrimonio de prendas litúrgicas y se orillen las modernas de escaso valor que son propias de ser contempladas en escaparates comerciales. Claro que los canónigos muchas veces se ven retraídos a revestirse con las espléndidas capas del tesoro catedralicio si la autoridad escoge las modernas...

La guasa saludable. Si por la prohibiciones se puede obtener información sobre la sociedad de un momento ("Prohibido el cante", "No distraer al conductor", "No permanecer en el restaurante de la piscina con el torso al descubierto", "No arrojen colillas al suelo"), por los chistes, la guasa y, en general, las manifestaciones del sentido del humor ocurre tres cuartes partes de lo mismo. Esta semana ha circulado de forma masiva el meme de Iker Jiménez en una entrevista a un sevillano que acudió al centro y no se encontró con ninguna procesión extraordinaria. No está mal que haya buen humor, que nos riamos de nuestros propios excesos. Es un síntoma de salud y entendemos que hasta favorece el bienestar y la convivencia, porque hay ocasiones en que las redes sociales se tensionan en cuestiones de cofradías como si fuera la embarrada política nacional.

Feliz. María Galiana está muy contenta con la designación de José Joaquín León como pregonero de la Semana Santa. Le ha hecho llegar su felicitación con la seguridad de que el Domingo de Pasión "no habrá histrionismos" que tanto disgustan a la actriz. Naturalidad y serenidad. Si tuviéramos que emplear la jerga de capataces y costaleros, diríamos que León irá sobre los pies y siempre de frente. Como le gustan los pregones a María. Y no por ello no se tiene que dejar de hacer vibrar al público.