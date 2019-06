Una frase para llorar a lágrima viva

Hay veces, muchas veces, que una frase es capaz de resumir una situación. Pero no una situación cualquiera, sino la más importante que pueda imaginarse. El otro día, el compañero y, sin embargo, amigo Carlos Navarro, recogía en un titular el panorama que vive la ciudad con esa banda sonora de las ruedas de las maletas sonando monocordes por cualquier calle del casco histórico y hasta del extrarradio, que también. El título era "Dos sevillanos se encuentran por Tetuán y se abrazan". No se puede resumir mejor cómo el centro está tomado por el turismo, donde la presencia de aborígenes resulta insignificante. Y como la burbuja turística no deja de crecer, rara será la calle que no albergue un hotel, alguna pensión y un puñado de pisos turísticos. Ese titular de los dos sevillanos abrazados en Tetuán me haría mucha gracia si no fuese para hartarse de llorar.