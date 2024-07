El fútbol español como milagro sorprendente

Defenestrado Luis Rubiales por un beso inoportuno parecía que al fin tendría la cúpula del fútbol patrio la paz deseable. Afortunadamente no se trasladaba a la yerba la desconexión existente entre la Federación y la Liga Profesional, pero resultaba incómodo y poco operativo que cada cual remase en distinta dirección. Se cargó el poder a Rubiales por aquel beso a Jenni Hermoso y respiraba Javier Tebas, pero...

El demostrado intervencionismo del mandarinato vigente no cesaba y no fue más que Morata levantase la Eurocopa para que al sustituto de Rubiales le echasen encima todo el peso del TAD. Y así vimos cómo a Pedro Rocha prácticamente lo bajaban del autobús en plena celebración. Pero de todos los protagonistas quedaba vivo, o así parecía, Javier Tebas. El controvertido mandatario del fútbol profesional continuaba en pie, pero el TAD no había rematado aún la faena.

El mando obraría a renglón seguido de la mano de un poder fáctico que se las lleva teniendo tiesas con Tebas desde hace un puñado de años. Y ya se sabe que los poderes fácticos, desde la sombra, pueden hacer de sus capas varios sayos. Y ahí tenemos a Javier Tebas en tenguerengue por una denuncia de las muchas que Florentino Pérez le ha ido interponiendo. Siempre por el fastidio del presidente madridista ante lo que considera un trato injusto al Real Madrid.

Y lo curioso es que Tebas nunca ha escondido su fervor por el Realísimo, pero eso no es bastante a los ojos del omnímodo presidente madridista. Desde las chinitas que Tebas puso en el camino de la Superliga que preconiza Florentino, las diferencias son notorias y ahora ya está todo en manos de ese brazo armado que es el TAD. Es un milagro la bonanza en que está instalado el fútbol español y ni siquiera los éxitos en la yerba palian tantas guerras intestinas.