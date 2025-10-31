La gran fundación de la Corona en Andalucía

El proyecto es valiente, muy oportuno y ambicioso: la creación en Andalucía de una fundación vinculada directamente a la Monarquía que estreche los lazos de la región con América. Una entidad al estilo de las fundaciones Princesa de Asturias y Princesa de Girona, una dedicada al reconocimiento de las grandes eminencias de la sociedad con ámbito internacional y la otra a distinguir el talento de los jóvenes. La futura gran fundación andaluza se centraría en el hermanamiento con las naciones americanas con una más que previsible sede en las Reales Atarazanas de Sevilla. Hay firmas andaluzas que, de hecho, forman parte de los patronatos de las fundaciones citadas. Grupo Azvi está en el de la fundación Princesa de Asturias. Y las fundaciones Eduarda Justo-Cosentino, Cajasol y Persán y el Grupo Osborne, en el de la Princesa de Girona. Hay varios andaluces que impulsan una gran fundación en el Sur que presidirá también un paisano de incuestionable prestigio. No faltarán entidades financieras y particulares para su dotación económica. No se olvide que Felipe VI, siendo Príncipe de Asturias, acudió durante años a muchas de tomas de posesión de jefes de Gobierno iberoamericanos. Su vinculación personal con ultramar es más que evidente.

La Corona es hoy una sólida referencia de prestigio en una vida pública degradada. Basta recordar la desgraciada visita oficial a Paiporta a escasos días de la dana de la que ahora se cumple el primer aniversario:solo los Reyes pudieron aguantar, solo ellos cumplieron con el programa previsto y estuvieron junto a los afectados. Las fundaciones son instrumentos que, bien empleados, ofrecen garantías de resultados serios. Los Reyes se vuelcan especialmente en las sesiones de trabajo de la Fundación Princesa de Girona. El Rey ya ha anunciado su intención de dejarle el máximo protagonismo a la Princesa Leonor en la fundación que lleva su título. Una de las vías que más pueden prestigiar a España por razones de historia y de hermanamiento es la de los lazos con Iberoamérica. La Casa Real ya ha dado el nombre de un andaluz sabio y de reconocido prestigio tanto académico como científico como posible presidente de esta entidad en ciernes. Todo se cuida con el esmero y el tacto debidos, características que tanto se echan en falta en la sociedad de las prisas, las tácticas y el prestigio que se compra y que, por tanto, es impostado. Hay promotores, hay patronos, hay presidente y hay ideas claras. Falta saber cuándo arranca la gran fundación andaluza estrechamente ligada a la Monarquía. Y su nombre.