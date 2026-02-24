Guardiola, tápate

Es para seguirlo de cerca. Lo de Guardiola y Vox en Mérida, con el terminal madrileño, tan decisivo. Callada está más guapa, para resumir. Del otro lado de la raya portuguesa están en lo mismo. Nada de proporcionalidad, ese imposible. Y, sobre todo, nada de críticas porque no habrá pacto ni coalición ni nada parecido.

Y el mundo no termina en Extremadura, más bien empieza. Que luego, en cascada, vienen otras regiones y llegará la traca final de la cita electoral de 2027, con la que amenaza el presidente Sánchez, y más. Si se siembra el camino de guardiolas hasta entonces, que no esperen apoyos puntuales, abstenciones convenientes o pactos con focos y cámaras y sonrisas, sumas definitivas, si se dieren. Por esto lo de Extremadura es extraordinariamente importante para el futuro de España.

Es que hay un carrera frenética de la Izquierda y la Extrema Izquierda hacia la unidad o la estrategia de la ficción de un Frente progresista para frenar el pacto –que no la unión– de la Derecha y la Extremo Derecha (para utilizar la similaridad con lo anterior). Diálogo de sobre entendidos, pues. Hay como un acuerdo para no sacar afuera el debate, la negociación plano por plano de la mesa en donde se reparten Extremadura, la verdad es esa. Hasta el último conserje, el último administrativo y de ahí para arriba. En definitiva estas cosas que nos echan de las urnas y nos hacen renegar de la Democracia, que no puede ser esto, evidentemente. Y lo viene siendo. Así que ya está dicho todo lo dicho –en público– por Guardiola, y el mensaje de los replicantes.

Ahora llega la partida de los conspicuos, que en todos los partidos hay. Los autodefinidos como pragmáticos y realistas, o sea, los que dicen que ven más allá. Mientras, esto de ahora, el silencio o los mensajes equívocos, los “bulos” fabricados por los equipos que se dedican a eso, precisamente. Fabricar bulos, mensajes temibles, mentiras y embustes, si no son lo mismo. Feijóo llama al orden a Guardiola, por ejemplo