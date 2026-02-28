Juanma Superstar

Día de Andalucía para el común de los mortales y jornada de botafumeiro compostelano para el departamento de marketing de Juan Manuel Moreno. En sus apariciones como látigo del Gobierno, Elías Bendodo utiliza mucha sal gorda y poca harina fina. El otro día en su cuenta de twitter, don Elías hizo un comentario sarcástico: “el PSOE es imagen y sonido”. No es que le falte razón. La gracia es que lo publicara el lugarteniente del presidente de la Junta, el político español que más abusa del autobombo audiovisual. Bendodo se mofaba de la oferta de la rival socialista en las elecciones regionales de construir cien mil viviendas protegidas. Pero vimos el año pasado al presidente Juanma entregar llaves de viviendas sociales en Almería o Sevilla en las que la Junta no había puesto ni un euro. Sólo ostentación y posados. Fotos, fotos, fotos.

En las últimas semanas Moreno se ha hecho todas las fotos posibles. Plantando árboles o sonriendo eternos segundos con una pala para convertir la primera piedra del tercer hospital de Málaga en “una realidad”. Realidad que estará terminada en seis años, aunque un vídeo lo simula. También se metió hasta la rodilla en el Guadalete desbordado para posar para fotógrafos y cámaras de televisión y fingir que desde dentro del río se enteraba mejor que en la orilla. Allí ha vuelto dos veces con Feijóo y el comisario de Agricultura, para no quedarse corto. Don Juanma sigue manteniendo la ficción de que es copresidente del Comité de Regiones de Europa. Una mentira para presumir; el cargo no existe. Cuando va a Bruselas habla detrás de un letrero que pone first vice-president. Aunque la treta le funciona. Periodistas amables o despistados lo publican, seducidos por la imagen y el sonido.

El presidente mezcla imágenes de moderación con sonidos exaltados. Un día se proclama alejado del politiqueo barato y el ruido de fuera. Y al siguiente repite las consignas de Tellado sobre complicidad del Gobierno con el clan Koldo, o sobre ocultación de la presunta violación de una agente por el director de la Policía. Hoy toca incienso. Al cabo del Día de Andalucía, Canal Sur Televisión sacará a su amado presidente en pantalla durante horas, incluido el acto de entrega de medallas, convertido en un show que hace competencia a los Goya, el mismo día en distinto horario. Espectáculo audiovisual para el nacionalismo de baja profundidad política y alta intensidad emocional de Juanma Superstar. Las invectivas de Bendodo, además de brocha gorda y cachiporra, tienen sentido del humor.