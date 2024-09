¿Lo hacen mal? Hagámoslo mejor

Visto el momento político que vive España todo invita al riflusso nel privato (repliegue en lo privado), como decían los italianos hartos de turarsi il naso e votare (taparse la nariz y votar). Lo cual supone, es verdad, un distanciamiento saludable de la baja política que padecemos por obra de mediocres políticos, con este Gobierno y su presidente con tics autocráticos cada vez más preocupantes en cabeza. Pero no el abandono de las responsabilidades individuales que cada cual debe asumir para mejorar su vida personal, la de los suyos y la comunitaria desde la esfera privada y la profesional. Haz bien tu trabajo, sea el que sea. Sé amable, compasivo, generoso, comprensivo con quienes conviven contigo. No hay mejor forma de luchar individualmente por el bien común, sean estimulantes o desalentadoras (como ahora) las circunstancias políticas. Conviene no olvidar que es frecuente que quienes dicen amar a la humanidad suelen ignorar a los individuos únicos, irrepetibles, fines en sí mismos, nunca medios, que la forman. Demasiadas veces se ha matado a los seres humanos concretos en nombre de la salvación de la humanidad.

Desde un punto de vista filosófico hay que recordar las palabras de Kant: “El hombre (…) existe como fin en sí mismo, no solo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad”. Desde un punto de vista religioso no caben dudas. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” dijo el maestro de la Ley cuando Jesús, respondiendo con otra pregunta a su pregunta sobre qué había que hacer para ganar la vida eterna, le preguntó qué estaba escrito en la Ley. Para Kant “el hombre debe ser considerado siempre como fin”. Para Jesús, siguiendo la Ley, el mandato es amar al prójimo, palabra que viene de la latina proximus (cercano) y según la RAE designa a un individuo, al cónyuge o a una persona respecto de otra, consideradas bajo el concepto de la solidaridad humana. Por eso los judíos dicen que quien salva una vida salva un universo entero y los cristianos que Dios solo sabe contar hasta uno.

No solo desde la política, entendida como actividad de los políticos y los partidos, se puede y debe trabajar por el bien común. También desde la esfera privada y profesional. Sin poner como excusa lo mal que están las cosas. ¿Lo hacen mal? Hagámoslo lo mejor posible.