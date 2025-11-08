Mazón, impostor

Simbólicamente, Mazón no se ha quitado en un año el chaleco naranja de emergencias con el que apareció el 30 de octubre. Fue su primer disfraz tras la catástrofe; su simulación inicial. El día anterior estaba hablando tranquilamente de fútbol a las siete de la tarde con una encantadora periodista, mientras los valencianos se ahogaban por decenas, por cientos. Y su primera reacción el 30 fue enfundarse un chaleco fluorescente de brigadista, para recibir a los presidentes del Gobierno y de su partido. Ahí estaba el hombre, con su etiqueta de S+EM, suplantando a los empleados de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias. Así salió en todas las televisiones tras la tragedia, vestido de esforzado rescatista, haciendo honor al refrán “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. ¿Por qué narices utilizó esa prenda, innecesaria para él?

Su peculiar despedida ha sido otro alarde en camuflaje. Primero se colocó detrás de los reyes. Después se escudó en el tsunami de la naturaleza, superior a todo lo conocido. Presumió de hacer una reconstrucción ejemplar. A continuación, se lamentó de lo solo que lo había dejado el malvado Sánchez, el comodín del PP para todas las desgracias, reales o imaginarias. Por fin, habló del dolor de las víctimas, para inmediatamente confundirse con ellas, por lo “brutal y cruel” que había sido la “campaña de odio” que ha soportado. (Pretende que es la pena que ya ha cumplido, para lograr su redención). Escondió su responsabilidad detrás de falta de información clave por parte de las agencias estatales. Admitió errores, pero no explicó qué hizo exactamente toda aquella tarde, mientras la riada inundaba Valencia y él hablaba de fútbol.

Pero tras su inelegante dimisión, sigue figuradamente con el chaleco de impostor puesto. Ya se colocó detrás de su consejera de Interior y su secretario general de Emergencias, un paracaidista de Ciudadanos, encausados por la jueza que lleva la causa penal de la dana. Y ahora se vuelve a ocultar de la jueza, al no dimitir como diputado para conservar la inmunidad parlamentaria. Estar de baja médica también le permitiría desaparecer de la comisión de investigación del Congreso, donde ha sido convocado el día 17. Previamente, su gobierno estuvo más preocupado de no alarmar a posibles turistas del puente de todos los santos que por la anunciada gota fría, encubriendo el riesgo.

Hay una pauta: Mazón se pone un chaleco de emergencias y se transforma de responsable en héroe. Y de héroe, en víctima. Doble impostura.