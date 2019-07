El mercado exige que la fruta madure

Quiere Lo Celso que el Betis escuche ofertas y pretende el Betis que esas ofertas sean de su gusto. Así es como discurre el día a día de un Betis que le teme como a una vara verde volver a las andadas económicas. En este Betis de la hora, las cosas caen como se cae del árbol la fruta, cuando todo ha madurado. Con la caja en buen estado, pero sólo si no se hacen locuras, el verano discurre viendo cómo los que pueden tiran la casa por la ventana.

Porque hay que ver cómo los que pueden se están reforzando y hasta los que pueden menos, incluso los que no pueden nada. Los dos grandes de verdad más ese Atlético de Madrid que nadie sabe de dónde saca para tanto como destaca están reforzándose de una manera descomunal. Luego está el Sevilla de los nueve fichajes y el Valencia que ganó la Copa hace dos meses tras haberse clasificado para la próxima Champions y que ha mejorado el plantel de forma indudable.

Son los cinco clubes que, presuntamente, pelearán por un lugar al sol de la Champions, aunque seguro que algún Getafe surgirá que le caliente el agua del radiador a ese repóquer de elegidos. Y por ahí es por donde el Betis, ha de moverse. Para eso urge que compre el gol que tanto echó de menos en el tramo final del último curso y que tiene a la clientela con los nervios disparatados mientras ve el aluvión de presuntos refuerzos que llegan a los más conspicuos competidores.

Hasta ahora, lo fácil hubiera sido darle al Espanyol el santo y la limosna y más de lo mismo al Rayo por su lateral zurdo. La experiencia de lo ocurrido en la compra de Tello a la Fiorentina ha surtido efecto y ya no se lanzan salvas con pólvora que no es ajena para satisfacer la ansiedad. Lo Celso, que quiere volver a lo mejor del escaparate, quiere que el Betis escuche ofertas por sus servicios y me consta que se escuchan, pero la fruta sigue en el árbol, no ha madurado.