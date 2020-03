El miedo al miedo

La frase se le atribuye a Franklin Delano Roosevelt, pero en España la hizo popular Adolfo Suárez en algunas de sus intervenciones nocturnas en televisión, cuando sorprendió a todo el país pasando directamente de ministro del Movimiento franquista a constructor de la democracia. Sólo hay que tenerle miedo al miedo, decía el entonces joven presidente del Gobierno al tiempo que capeaba temporales que le venían por todos los frentes, desde los militares a los terroristas. La receta vale y es de aplicación en todos los casos. Cuando el miedo campa a sus anchas y se hace el dueño de la situación es capaz de saltar cualquier dique. Más peligroso que el coronavirus es el miedo al coronavirus. El miedo, cuando se convierte en un fenómeno colectivo, es un sentimiento atávico contra el que no se puede hacer nada. Esta semana ese fantasma ha recorrido Sevilla. El hecho de que el primer contagiado que no ha estado en contacto con ninguno de los focos en los que se intenta controlar la enfermedad -China, norte de Italia, Irán o Corea- ha extendido un manto de preocupación sobre la ciudad. Hasta ahora el coronavirus era una amenaza difusa que se seguía a través de los medios de comunicación. De pronto, ha pasado a ser algo más próximo y con lo que vamos a tener que convivir, por lo menos, durante unos meses. Ése es el caldo de cultivo para que el temor se extienda y empiece a condicionar la vida de la gente. Es también el terreno ideal para que todo tipo de bulo se propague con mucha más rapidez que el virus más activo. En los últimos días en Sevilla han corrido rumores de que se iba a cancelar la Feria de Abril o de que se suspendían las clases en la Universidad. Tonterías de tamaño mayúsculo que corrían libremente impulsadas por el desvarío en el que incurren un día sí y otro también las redes sociales.

Pero, ojo, no estamos hablando de un tema menor. El miedo es una enfermedad tremendamente contagiosa. Y el único medio eficaz para combatirlo en situaciones como la del virus que salió de China es la información. Cuando falta la información todos los disparates tienen vía libre para propagarse. Hasta ahora las autoridades sanitarias, tanto las del Ministerio de Sanidad como las de la Junta de Andalucía han dado a conocer con regularidad los datos sobre la evolución de la enfermedad. Gracias a eso y al papel de los medios de comunicación que no se dejan intoxicar con datos no contrastados, la situación está bajo control. Informar con rigor y no dar pábulo a todo lo que por ahí circula estos días es la mejor receta. Pero el miedo al miedo es una fuerza poderosa, que en cualquier momento puede desbordarse.