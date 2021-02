El parque Olivar del Zaudín

Un magnífico pulmón verde del Aljarafe se ubica en el término municipal de Tomares, donde se datan asentamientos humanos de la edad de bronce, aunque sería la Roma clásica quien configuraría su entorno tras la fundación de Itálica en 206 a. C. Así, los terrenos del parque pertenecían a una de susvillae en el siglo I d. C., constituyendo una explotación agropecuaria dentro de los límites de Osset -San Juan de Aznalfarache-. Recientemente, se hallaron en la zona diecinueve ánforas con más de cincuenta mil monedas de bronce en flor de cuño del periodo imperial de los tetrarcas -294-310 d. C.-, conformando un tesoro de enorme valor histórico que se encuentra depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla. La villa romana pasa a ser una alquería durante la dominación musulmana y recibe un nombre que significa "felicidad" o "buena estrella", del cual deriva Zaudín. Después de múltiples avatares, la familia Bécquer de comerciantes flamencos adquiriría la Hacienda Zaudín Alto en 1622 y la mantiene hasta mediados del siglo XIX, cuando sólo era oropel el ilustre apellido materno del poeta sevillano.

El trazado del parque metropolitano del Zaudín, con cuarenta y cinco hectáreas de origen y vocación natural, fue ejecutado por el arquitecto Antonio Barrionuevo con un laureado proyecto de integración. Contiene tres ecosistemas: el originario, de olivar adehesado; el lagunar, de implantación; y el asociado al Arroyo de las Fuentes. Alberga una flora diversa: una masa arbórea de olivos, álamos, almendros, almeces, mimosas o fresnos; matojos aromáticos de hinojo, santolina, lavanda y romero; y herbáceas que tapizan sus llanos, como vinca, acanto, regaliz, vinagrillo o caléndula. Numerosas aves crían y surcan sus aires: calamón, gallineta común, pato real, garza real, mochuelo, petirrojo, ruiseñor... Otros animales significativos son la rana perezzi, la culebra bastarda, el erizo o la espléndida mariposa Tomares ballus, cuyo género fue asignado por el entomólogo J. Pierre Rambur en el primer tercio del siglo XIX en honor a la localidad tomareña donde la observó.

"Cae la tarde. El viento agita/ el parque mustio y dorado.../ ¡Qué largamente ha llorado/ toda la fronda marchita!" (Antonio Machado).

Un parque urbano semeja un organismo palpitante de gran valor ecológico que refulge belleza, protege de la contaminación ambiental o de la erosión, y actúa como barrera natural ante la excesiva presión humana. En el Zaudín se conserva el atávico olivar, símbolo de identidad histórica y enlace primordial con nuestra ancestral cultura mediterránea, donador de beneficios físicos, fuente de paz, sosiego, bienestar.

"Me he asomado por la verja/ del viejo parque desierto:/ todo parece sumido/ en un nostálgico sueño./.../ Y allá sobre las magnolias,/ en el transparente cielo/ de la tarde, tiembla y brilla/ una lágrima-lucero./ El jardín vuelve a sumirse/ en melancólico sueño,/ y un ruiseñor, dulcemente,/ gime en el hondo silencio" (Juan Ramón Jiménez).