Tres partidos sin que Fekir reciba una sola patada

Italia va a acompañar a Portugal en ese proceloso viaje al purgatorio de la repesca por una plaza en Qatar 2022, lo que engrandece la trayectoria del equipo español. Las circunstancias de cada grupo han propiciado un proceso clasificatorio fácil en muy pocos casos y lo cierto es que la forma en que han caído esas potencias se debieron al penalti que erró Jorginho ante Suiza, más el churro que encajó Rui Patricio junto al que tomó de Serbia sobre la campana.

Y entre estos pitos y la flauta del domingo en la Cartuja nos encontramos con la sanción de tres partidos a Nabil Fekir, ese objetivo de los cazarrecompensas que se cruzan en su camino partido a partido. Al francés lo remarcan en cada pizarra cuando el técnico de turno le dice a los suyos cómo hay que jugarle al Betis. Y como lo primero es lo primero y cada cual es cada cual, a Fekir le adjudican el más capacitado tuercebotas para que se pegue a él como se pega una lapa.

Hoy Fulano, ayer Mengano, mañana Zetano y así pasan los partidos y cuando a la cuarta o quinta agresión, Fekir reacciona, tarjetazo al canto. Habitualmente es amarillo, pero en Leverkusen fue más explícita su reacción y tres serán los choques que va a perderse. Se los perderá él y, sobre todo, un equipo que tiene una fekirdependencia y que se verá lógicamente mermado en esos tres partidos que no podrá contar con él, pero cuidado porque en Liga también vienen curvas.

Harto de las patadas que le estaba dando el turco-alemán Demirbay, Fekir lo cogió del cuello y se organizó una tangana considerable. Le pasó como al que fue juzgado por insultos a uno que le estaba echando plomo derretido por el cuello y Nabil Fekir, la piedra angular de este Betis, deja a su equipo huérfano por tres días. Lo que procede no es afearle la acción al franco-argelino sino felicitarlo porque en esos tres partidos no recibirá ni una patada. No hay mal que por bien no venga...