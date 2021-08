¿Por qué no preguntan a los enanos?

Colea de modo inconcebible el espinoso asunto de los enanos toreros, pero en estos tiempos de buenismo en los tuétanos de una sociedad a la deriva todo puede pasar, ¿no han visto lo de la alcaldesa de Gijón por cómo fueron bautizados un par de toros bravos? Jamás he ido a ver una corrida de toreo bufo, que lo único que conozco de esa disciplina es lo que practicaba el inigualable Cantinflas. Y como jamás presencié un festejo de toreo bufo, pues tampoco fui a ver nunca a los enanos, de los que sólo sé por lo visto en filmaciones. Y en esta barahúnda sobre el tema, algo en que no estoy de acuerdo es que lo que se aplaude es la falta de destreza. Y por ahí no paso, ya que si algo tienen esas criaturas es destreza para eludir las embestidas del becerro. Bueno, que no me gusta el espectáculo, pero se podía empezar por preguntarles si se sienten denigrados o no.