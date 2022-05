El primer aviso contra 'Junts por Málaga'

Una sevillana que trabaja estrechamente con el equipo de gobierno de San Telmo nos contó a principio de mandato las supuestas intenciones del clan malagueño con Sevilla: “Esta gente han venido a...”. El final de la frase resulta grosero y no lo reproduciremos. Pero tengan claro que para cumplir con su contenido no habría urinarios suficientes de los que Antonio Muñoz ha puesto por el centro para que hagan sus necesidades los cientos de escoceses y alemanes que estos días nos muestran los granos de la espalda. Tenemos un alcalde que no es precisamente provinciano, ni un cateto, ni mucho menos un chovinista.

Antonio Muñoz denunció ayer sin acritud (que diría FG) lo que muchos militantes del PP de Sevilla no se atreven a hacer. Unos por no parecer catetos y otros por miedo, el caso es que hay una realidad que el alcalde de Sevilla proclamó alto y claro: el gobierno de Moreno no tiene complejos en invertir y volcarse con Málaga. Está muy bien la reapertura parcial del Hospital Militar, pero no queremos encuestas sobre su nueva denominación, sino la licitación de una nueva línea de Metro. ¡Saquen ya la licitación, como hicieron en la propia Málaga o Granada!, exclamó el alcalde. ¡Ya está bien de pagar el pato de haber tenido la Expo... hace 30 años! Será porque la campaña se acerca o porque sencillamente el alcalde socialista ve que los barandas del PP andaluz lo incluyen en las fotos para chinchar a Oseluí Sanz, el candidato del PP a la Alcaldía, pero hay una realidad que emerge y que muchos se calla por miedo o exceso de prudencia.

También hace Muñoz una autocrítica que incluye una confesión: “El gobierno autonómico no tiene complejos con Málaga y nosotros sí los tuvimos con Sevilla cuando gobernamos Andalucía”. El caso es que el alcalde ha dado el primer aviso contra lo que en el propio Palacio de San Telmo se conoce como Junts x Málaga. Quizás no esperábamos tan pronto este aldabonazo, porque estos asuntos se prestan rápidamente a ser mirados con provincianismo cateto y lo que resulta todavía peor: con complejo. Los datos son los que son y no los que una parte quiere que sean. También en Sevilla hemos sufrido alcaldes poco reivindicativos y de miras cortas, todo hay que decirlo, que no toda la culpa es de los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos. Y vaya por delante mi aprecio por Málaga, que tiene la calle comercial más hermosa de Andalucía, aunque sufra la invasión de las franquicias. Bien merecen reiteradas visitas sus museos... Y la terraza del Godoy con derecho a vistas hacia la Alcazaba. Mi dilecto Elías, por cierto, es más de la marisquería Gutiérrez. Visiten el Muelle Uno, que le ha quedado de dulce a Paco de la Torre.