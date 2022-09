¿Por qué el respeto no se globaliza?

Cayendo la que está cayendo sobre nuestras nucas y también sobre nuestras escuálidas haciendas resulta ridícula la polvareda en torno a si Juan Carlos debe asistir al entierro de su prima Lilibeth o no. Y uno piensa que por qué habiendo días enteros, la preocupación se centra en medios días sin importancia. Qué puñetas le importa a tanto mindundi como pulula en el Gobierno y en pestilentes tertulias mediáticas si el emérito va a o no va al entierro de un familiar tan querido para él como la prima Lilibeth. Envidia da ver cómo en el Reino Unido se está respetando el fallecimiento de su Reina mientras que a la institución que trajo la democracia se la maltrata en general y al emérito en particular. ¿Por qué pasa eso en Gran Bretaña y esto en España? Pues porque nunca hubo en las instituciones británicas un partido que quisiera hundir a su país, mientras que aquí...