Amanecía tal día como hoy, pero estábamos en 1967 y no era domingo sino viernes. Se anunciaba en Las Ventas el cartel más sevillano de todo el ciclo con ganadería y toreros de aquí. Toros de Benítez Cubero para Diego, Curro y Paco, ese cartelazo que iluminaba nuestra adolescencia. El día anterior, festividad del Corpus, se había negado Curro a matar un toro de Cortijoliva y esa noche durmió en la Dirección General de Seguridad. Anunciado para el día siguiente hubo maniobras encaminadas a dejarlo fuera del cartel para un mano a mano entre los compadres Diego y Paco. La cosa no funcionó, Curro fue liberado y a la hora estaba a la diestra en el paseíllo. De canario y plata, el Faraón no se dejó nada en el tintero y salió por la Puerta Grande junto a Puerta y a Camino. Hoy se cumplen 57 años de aquel suceso.