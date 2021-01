¿Habrá toros en el próximo mes de abril?

Hay que ver, lo que hay que leer, tenemos un pie ya en otro confinamiento que puede ser el puntillazo a la situación y este tío se pone a hablar de toros. Estamos en el primer enero que no registra movimiento alguno respecto a los carteles de Feria y a un servidor de Dios y de usted le corroe la morriña por la falta de rumores sobre la composición de los carteles taurinos. De siempre, tras la recogida del rey Baltasar, Canorea y sus sucesores entraban de lleno en la carpintería donde se iban enjaretando las combinaciones feriales. Me consta que incluso en este enero fatídico de preconfinamiento ya se producen movimientos entre la empresa Pagés y la Maestranza para ir consensuando estrategias encaminadas a que haya toros. Pero de toreros no se habla, aunque la calle ya dicta sus preferencias con Morante, Aguado y Ortega el Domingo de Resurrección. ¿Será eso verdad?