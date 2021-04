Las vacunas, otro motivo de crispación

Vacunas, vacunas y más vacunas, marchando una de vacunas, que no se habla de otra cosa en esta vieja Iberia. Vacuna buena, vacuna mala, todo gira en torno a unas vacunaciones que debieran verse como la tabla donde agarrarse, pero que se han convertido en el enésimo motivo de crispación, uno más de los que trufan la convulsa realidad de este pobre país. Vacuna mala, vacuna buena, ¿cuál le han puesto a usted, estimado lector? Cada uno debe vacunarse con la que le toca, eso está claro, pero no sería malo para la buena marcha de nuestro día a día que en primer lugar los científicos zanjen el asunto y se dejen de discusiones en voz alta que no hacen otra cosa que desquiciar al ciudadano. No se puede generar la alarma generada con tantas opiniones encontradas de presuntos expertos que bien harían en echarla al suelo, dejarse de voleones y unificar criterios.