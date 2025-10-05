La vía andaluza... en Madrid

El debú editorial del presidente andaluz es un conjunto de reflexiones políticas y personales de sus años en San Telmo y en la oposición, “que fueron muy duros”. El libro se titula Manual de convivencia. La vía andaluza, lo que ya es toda una declaración de intenciones. ¿O no? Porque el libro se va a presentar el 29 de octubre en Madrid por la mañana... y en Sevilla por la tarde. ¿Será que considera más urgente llevar la vía andaluza hasta la calle Génova? ¿O se estará refiriendo a la Puerta del Sol? Sí, allí donde manda Ayuso.