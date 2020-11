Populistas y patriotas

La sociedad española ha tenido que soportar y sufrir la bochornosa obra de teatro que Vox ha guionizado con el único objetivo de despreciar al Partido Popular y de establecerse como único remedio a la enfermedad degenerativa que para ellos representa la derecha de Pablo Casado. Son actores de una obra de teatro de terror en la que buscan a toda costa imponer su superioridad moral.

Ni que decir tiene que la situación no es la ideal, pues estamos viviendo en una pandemia sin precedentes pero, aunque la gestión de Pedro Sánchez y de su Gobierno ha sido y sigue siendo nefasta, es incluso peor provocar un conflicto innecesario que entorpece más aún la pésima toma de decisiones que se está llevando a cabo.

Si no fuera porque, más que divertir y entretener, asusta y preocupa, estaría hablando de un circo, pues Vox está lleno de personajes que, respaldados por unas convicciones e intereses populistas, ansían cegados y frenéticos el poder. Ojalá me equivoque y demuestren que realmente son lo que dicen ser, pero hasta entonces yo los concibo como lo que tanto desprecian: unos demagogos vestidos de patriotas que, junto con Podemos, están desbaratando la democracia española. Espero que PP y PSOE no tengan que recurrir a estos partidos para formar Gobierno y que puedan llegar a un entendimiento sano para la nación española.