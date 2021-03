El bodrio bicicletero

Ha pasado más de un mes de la inauguración y apertura de ese engendro de autoría ignota que ha venido a destruir la habitabilidad (si en algún momento fue un lugar acogedor para las personas) de un espacio tan duro como es la plaza sin vocación de serlo conocida como apeadero de San Bernardo. El único indicio de que el bicicletero está abierto es el derroche de luz que se adivina por sus rendijas. El recibo lo pagamos a escote. Ahí no hay ni entra bicicleta que dé noticia de que el bodrio fue creado tras un sesudo estudio de viabilidad.Tengamos en cuenta que ahora tiene uso gratuito. Habrá que felicitar a los mentores por su acierto.

Si pedimos que retiren el artefacto y planten árboles, ni siquiera nos dirán que nuestra propuesta no tiene futuro. El adefesio se quedará ahí para que en tiempos venideros las gentes que vean el artilugio manifiesten su admiración por el levantamiento de un templo a la deidad urbanita de estos tiempos: la bicicleta. Don Miguel de Cervantes nos acompañe: “Voto a Dios que me/ espanta esta grandeza/ y que diera un doblón/por describilla;/porque ¿a quién no/ sorprende y maravilla/ esta máquina insigne, /esta riqueza?”.