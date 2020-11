Habrá crisis mundial de la basura

Aún no hemos salido del Covid y es más que probable que lo próximo sea la crisis mundial de la basura, como narra Juan Villoro en Paciente Cero. Cada vez generamos más basura y consumimos más plástico. Pagar las bolsas del supermercado no ha sido disuasorio, y la mayoría contesta afirmativamente a la pregunta de la cajera de si quiere una bolsa. Ahora, además, está la moda de utilizar bandejas de plástico tipo corcho o auténticos táperes de plástico transparente en charcuterías, carnicerías y pescaderías.

Este verano, en la playa, el vendedor de camarones no usaba el típico cucurucho de papel, sino una cazuelita de buen plástico duro y blanco que va a la basura cinco minutos después, porque no tiene otro uso. Todo esto no debería estar permitido. Las autoridades no parecen ver este consumo desorbitado de plástico. Echo en falta un esfuerzo para concienciar a la población de que separe correctamente lo que va al contenedor amarillo, y me temo que sea porque da igual, porque después no se recicla, viaja a Asia y después al mar.

¿Para cuándo los contenedores de latas y botellas de plástico en los supermercados grandes, con devolución de su importe? Ya no estamos sólo en el momento de reciclar, sino de regresar al envase de papel y reutilizar los envases de plástico rellenándolos con productos a granel. No nos queda tiempo y nos pasará como con el Covid, que nos parecía que aquí no llegaría.