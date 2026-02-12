Bipartidismo en la derecha

El ciclo electoral forzado por el Partido Popular para evidenciar el hundimiento del PSOE ha puesto encima de la mesa la realidad de la profunda crisis socialista, pero también el papel decisivo que va a jugar Vox en la política española a corto y medio plazo. Los resultados de Extremadura y Aragón no dejan lugar a dudas. Si hasta ahora el PP de Alberto Núñez Feijóo ha jugado a ignorar la importancia del fenómeno de Vox, esa estrategia ya no le vale. Hay un bipartidismo claro en la derecha que hace que el PP no tenga por sí solo mayorías suficientes para investir a sus presidentes autonómicos o para formar gobiernos. Ese esquema tiene muchas posibilidades de trasladarse a la esfera nacional cuando se celebren elecciones generales. El PP debe adoptar una actitud realista para darle a Vox la posición que le abren los electores en las urnas. Para ello es necesario acotar un terreno en el que la colaboración entre las dos fuerzas de la derecha sea posible sin que los populares tengan por ello que renunciar a sus raíces profundamente democráticas y a su talante liberal. Si esa colaboración no se produce, la política española puede entrar en situación de bloqueo. Vox, por su parte, debe olvidar postulados maximalistas e implicarse en la gestión. Hasta ahora lo ha eludido porque es mucho más rentable quedarse fuera de los gobiernos, o salirse de ellos cuando hay problemas, y no desgastarse en la toma de decisiones. En España hay en estos momentos una mayoría social que quiere gobiernos de derecha. Pero los electores no le dan a ninguna de las dos fuerzas que copan ese espacio un respaldo suficiente como para que pueda ignorar a la otra. El PP y Vox tienen la responsabilidad de atender esa demanda y hacer posibles gobiernos donde estén representados los ciudadanos que se han pronunciado por esa opción. Es una cuestión de elemental responsabilidad política.