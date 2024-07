Arranca la temporada alta turística en Andalucía con un verano en el que muy posiblemente se superen por segundo año todos los registros de visitantes. Las precipitaciones de la pasada primavera han permitido alejar el fantasma de las restricciones de agua. Pero la sequía no ha desaparecido del horizonte. La Costa del Sol y el Campo de Gibraltar mantienen limitado el consumo a 160 litros por habitante y día. Un volumen suficiente para mantener en funcionamiento las piscinas. El gasto en estos meses de gran afluencia se dispara, por lo que hay que exigir responsabilidad a todos los actores ante los escasos recursos hídricos. Es la hora de los hoteles, si tomamos estos establecimientos como los grandes referentes del turismo. Diversos estudios estiman que un viajero puede consumir el triple de agua que un residente. En un cálculo moderado, hasta 400 litros diarios. Pero otros informes elevan esa cifra a 800 o más litros. La Junta de Andalucía acaba de aprobar un paquete de ayudas que, en total, suman más de 40 millones de euros para subvencionar medidas de ahorro en alojamientos turísticos y de mejora de la eficiencia energética. También bares y restaurantes, así como otros locales de ocio, podrán beneficiarse de estas aportaciones que llegan de la mano de los fondos europeos. Desde las lavanderías a las cocinas, los cuartos de baño, las zonas de ducha o los riegos. Las posibilidades de cerrar el grifo son muy amplias y la tecnología puede jugar un papel determinante. Desde controlar fugas a generar áreas bioclimáticas en espacios públicos. El sector hotelero andaluz es consciente de que el agua es su motor económico. Difícil hallar un establecimiento que no busque concienciar a sus clientes, desde algo tan sencillo como prolongar el uso de las toallas. El decreto de ayudas de la Junta permite también a hoteles y apartamentos de 3 a 5 estrellas eliminar las bañeras, el símbolo de una abundancia que ya no se corresponde con la realidad.