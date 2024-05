La séptima encuesta del Barómetro Andaluz que promueve el Centra, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta, refleja un panorama político sin sobresaltos: el PP conservaría su mayoría absoluta, con tres puntos más de respaldo que en junio de 2022, casi similar porcentaje que se deja su competidor directo, el PSOE. Y esa es la principal noticia que deja este sondeo. A poco más de un mes para el ecuador de la legislatura, el principal partido en la oposición no sólo no despega sino que retrocede. Los socialistas se enfrentan a un panorama muy preocupante. El actual Ejecutivo de Juanma Moreno ha evidenciado en estos meses disfunciones importantes en su gestión. Sólo hay que señalar, por ejemplo, las quejas de los ciudadanos por los problemas que sufren con el sistema de salud pública. Pero hasta ahora, el líder Juan Espadas y su equipo no han logrado capitalizar éste y otros descontentos. El dirigente decidió imitar en enero la estrategia que aplicó el PSC de Salvador Illa en Cataluña. Creó un gobierno alternativo para marcar a cada consejero de la Junta. Pero el resultado que se vislumbra hasta ahora es más bien que en Andalucía opera una oposición en la sombra. El PSOE andaluz descalifica al Centra. Ha pedido su inclusión en un programa de regeneración democrática. Que un gobierno patrocine encuestas electorales siempre levantará sospechas. Más sentido cobra que estos organismos sirvan para detectar las inquietudes de los ciudadanos, como en este último barómetro con la inteligencia artificial. Pero los socialistas pierden crédito cuando obvian el papel escandaloso que juega el CIS. Es la falta de coherencia de una formación que parece más una caja de resonancia de Pedro Sánchez que una alternativa real para Andalucía.