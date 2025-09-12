Un gran ecólogo y un gran profesor de la US

Este verano se nos ha ido Francisco García Novo, Fuco para los más próximos. Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y el mejor ecólogo que ha habido en España. En los medios de comunicación se ha resaltado su impresionante currículum: cargos, pertenencia a Academias, Premios Científicos recibidos, labor en órganos de gestión, dirección de Tesis Doctorales publicaciones científicas y libros. Un curriculum muy relevante destacado de forma justa y esperamos reciba los homenajes que merece. En toda su actividad científica y académica puso de manifiesto su visión de la Ecología, independencia y potencia de conocimiento para abordar los problemas de forma profunda. Creo que muchas personas, entre las que me incluyo, deben recordar al profesor García Novo con agradecimiento. Lo conocí hace 52 años, yo era estudiante de Biología. Fue mi profesor de Fisiología Vegetal y Ecología, y me hizo ver dichas materias de forma distinta, profundizando en ellas y mostrando su aplicación para la comprensión de la Naturaleza y con ello transformar realidades. Ha sido el único profesor de la carrera de Biología al que iba a preguntarle que explicaría la semana siguiente. Fue un muy destacado profesor de la Universidad de Sevilla, y un maestro para numerosos investigadores. Fui testigo de un hecho en abril de 1975. Era el tiempo de la Revolución de los Claveles en Portugal. Había altercados en las universidades españolas y el profesor García Novo entró en la Facultad con un clavel en la solapa, la policía le preguntó si lo llevaba porque le gustaban los claveles y él dijo que no, que era por lo que pasaba en Portugal, la policía no dijo nada y entró en la Facultad dignamente con su clavel. Esta anécdota muestra el talante de nuestro querido Fuco. Quiero destacar una incorporación de conocimientos innovadores que nos aportó, en concreto la Teoría General de Sistemas, que me cambio la visión de la Ecología y he mantenido el uso de dicha teoría hasta hoy. El profesor García Novo marcó puntos de vista rompedores a cuestiones como las centrales nucleares. Igual querría destacar aquí sus ideas sobre los espacios protegidos y las bondades que representan. Dedicó mucho esfuerzo al Parque Nacional de Doñana, que le debe mucho. Durante treinta años trabajé codo con codo con él en cuestiones como la ecología de los pinos de Doñana, los pastizales mediterráneos, tema de mi tesis doctoral que dirigió, y las marismas. Este hecho me facilitó mucho espacio personal con él donde pudimos hablar de muchos temas, cosa que siempre le agradecí. El profesor García Novo fue toda su vida un ejemplo de esposo, padre y abuelo, tuve ocasión de comprobarlo y su familia siempre me mostró afecto, especialmente sus padres y su esposa. Acompañó este junio a su nieto en el Acto de Graduación de Biología, hijo de su hijo Francis, también biólogo, tres generaciones de biólogos. Creo que fue su último acto académico pero seguro lo vivió con mucho amor a su nieto y a su familia.