Tolstoi escribió en Guerra y Paz: “La paz exige el trabajo heroico y el sacrificio más difícil”. Cicerón: “Si ha de hacerse la guerra, hágase únicamente con la mira de obtener la paz.” Si vis pacem, para bellum (Julio César-Vegecio). ¡Si quieres la paz, prepárate para la guerra!

Suenan tambores de guerra en el Este. Rusia y Bielorrusia realizaron maniobras Zapad 25 cerca de Europa. Drones rusos interceptados sobre Polonia, y sobre Rumanía, hicieron saltar las alarmas en la UE y en la OTAN que ha desplegado la Operación Centinela Este. Suecia reintrodujo el servicio militar en 2018 y aumentará el gasto militar hasta el 3,5% del PIB. Rusia sigue bombardeando Kiev y otras zonas de Ucrania. En Oriente próximo, Netanyahu sigue con su plan genocida en Gaza. También ha bombardeado Cisjordania, Irán, Libano, Siria, Yemen, Qatar, con la complicidad de EEUU. En Gaza, van más de 66.000 palestinos muertos, entre ellos cerca de 20.000 niños, 1.600 trabajadores sanitarios y 250 periodistas. El número de heridos en Gaza desde octubre de 2023, sobrepasa los 163.000. La vuelta ciclista a España ha tenido numerosos incidentes de rechazo al equipo israelí, y de apoyo a Palestina, culminando en Madrid. Esta Vuelta 2025 que pasará a la historia como la competición que ganó Palestina. Las protestas en ciudades europeas ha ido a más, ante la atrocidad del holocausto que perpetran Netanyahu y el ejército asesino de Israel. El Gobierno de España ha promovido medidas ejemplares contra Israel, en pro de la paz y los Derechos humanos en Gaza. Las acciones de Trump lejos de apaciguar han aumentado el peligro de una confrontación mundial, pues China y Corea del Norte asisten complacidos a la situación en Ucrania, y en Oriente Medio. Un fantasma recorre el mundo, el extremismo neofascista. Los neopopulismos y el surgimiento de partidos ultranacionalistas que recortan derechos y libertades conseguidas en la Democracia, tienen que ver con esta escalada de violencia y de belicismo en el mundo. Y sin duda, la industria armamentística y sus impulsores, a quienes les importan un bledo, las muertes de inocentes y el sufrimiento de los pueblos, tienen parte de responsabilidad en esa escalada.

El premio Nobel francés, Romain Roland nos dijo: “La guerra es el fruto de la debilidad y necedad de los pueblos.” Cervantes perdió una mano en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571: “Porque el fruto de la guerra, en la paz felicísima, se encierra”. Stefan Zweig, tuvo que exilarse huyendo del nazismo: “La guerra, en sí misma, significa una injusticia, pues no alcanza a los que la atizan y dirigen, sino que casi siempre, todo su peso viene a caer sobre los inocentes, sobre el pueblo, que no tiene nada que ganar, ni con la victoria, ni con la derrota.

Históricamente, las guerras las han declarado reyes, tiranos, dictadores militares o civiles, que bien por la religión o por ampliar su poder, tratan de doblegar a los pueblos, pues como señala Zweig, las consecuencias de la guerra las sufre el pueblo inocente. Yo añado, la sangre derramada siempre es de los hijos del pueblo, tanto si se les obliga a empuñar un fusil, como si tratan de sobrevivir a la tragedia, en la que les meten sus dirigentes políticos o militares. Muchos como ocurrió en la guerra civil española y en la dictadura de Franco, fueron asesinados y enterrados en fosas comunes donde habita el olvido, y de dónde ahora, trata de rescatarlos la Ley de Memoria.

Las guerras de odio que se dan actualmente en España, nos hacen reflexionar sobre en que mundo vivimos y que futuro queremos dejar a nuestros nietos. Buena parte de la crispación social tiene su origen en la violencia verbal, mensajes de odio, mentiras y difamaciones, por parte de algunos políticos, que reproducen con altavoz determinados medios, y que presionan sobre la judicatura, con casos flagrantes de lawfare, que inducen como vemos, a algunas instrucciones claramente partidistas e injustas. Como escribió Saramago: “Llegará el día en que la inteligencia será despreciada y la estupidez será adorada”. La Democracia está seriamente amenazada por los neopopulismos. Si queremos la paz, debemos defenderla en las urnas.