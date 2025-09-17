‘Low cost’ andaluz y nacional

Contemplo con profunda decepción la desaparición de productos andaluces de excelencia de nuestros supermercados y su sustitución por productos de marca blanca de inferior calidad. Les pongo dos ejemplos, pero seguro que los lectores son capaces de evocar muchos más. He vivido como tragedia la desaparición del café Catunambú natural y la leche Covap omega3 de los lineales en los que compro. Catunambú fue fundada por Juan Ferrer. En 1910 se abrió la primera tienda-tostadero en el corazón de Sevilla: Casa Catunambú. La expansión del producto fue en primera instancia por Andalucía y, luego, nacional e internacional. Covap es cordobesa como mi padre Juan B. Jordano Barea y mi familia paterna. Covap fue fundada en 1959 en Pozoblanco por un grupo de ganaderos. Cuenta con unos 4.500 socios ganaderos de tres comarcas. La leche Covap omega3 es un producto de calidad con omega3 de origen vegetal con aceites vegetales (girasol y oliva) y aceite rico en DHA y EPA procedente de las microalgas Schizochytrium. Ambos productos andaluces de excelencia han sido sustituidos en mi supermercado por productos de marca blanca. Como consumidor he votado con los pies y voy ahora a comprar Catunambú y Covap omega3 donde los hay o están sensiblemente más baratos.

Esta historia refleja un fenómeno nacional. Los grandes fabricantes a través de Promarca, que agrupa a empresas como Coca-Cola, Pepsico, Danone, Campofrío, Calvo, el Pozo, Heineken o Pescanova) han denunciado a grandes superficies por retirar sus productos en una práctica que consideran “competencia desleal”: denuncian que las cadenas de supermercados suban el margen comercial de sus productos al tiempo que bajan el de sus marcas propias y la copia de su productos. Hasta 3.666 referencias han desaparecido de las seis principales cadenas (que anteponen sus marcas blancas bien por la vía de reducir “drásticamente” las alternativas –un 23% ha desaparecido en los últimos cinco años– o por la de venderlas a un precio “muy superior” –aplicando márgenes entre 2 y 18 veces superiores–, así lo constata Promarca a partir de dos informes de Kantar y The Brattle Group.

Es fácil predecir por dónde van los tiempos. Cualquiera que tenga más de 50 años sabe que el producto mejor no se impone. Entre los vídeos entre Beta, VHS y 2000 el mejor sistema de grabación de aquella época era el 2000, que fue el primero en desaparecer del mercado. En calidad le seguía el Beta, el cual convivió un tiempo con el VHS, el peor, que terminó por imponerse. Yo como consumidor me rebelo y seguiré comprando productos andaluces de calidad allí donde los vendan.

Pero el low cost (bajo coste) no es solo una cuestión de café o leche. Tenemos low cost en la clase política con currículos hinchados y falsificados. No podemos ignorar la McDonalización de la sociedad –George Ritzer o la MCdonalización del ordenamiento descrita por Boix Palop– con normas que se hacen como salchichas (y de la calidad de las más baratas). Es un signo de nuestro tiempo.

El low cost inunda nuestra sociedad. Como jurista debo protestar contra la justicia low cost (mi maestro, el Prof. Pérez Moreno, a quien todo debo, la describe con sorna como la ruleta judicial). Cualquier jurista del foro conoce de la arbitrariedad en la inadmisión de la Sala 3ª de lo Contencioso en casación que convierten la justicia en una quimera. Pero también existe el low cost constitucional y del Consejo de Estado. En los últimos tiempos también se han retirado de los lineales del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado juristas de marca premium, sustituyéndolos por juristas de marca blanca de discutible calidad como Pumpido, Calvo y Campo Moreno, ministro de Justicia en 2020 y 2021 y secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011. Los tres sin presunción de imparcialidad y sin el prestigio que reclaman tan altas instituciones. Sepa el lector que la solución es la misma: votar con la cabeza y no con el hígado