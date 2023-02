'El bigotes' señala a Camps: "Yo le pedía ayuda y él me ayudaba"

El responsable de Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez El Bigotes, señaló este lunes al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps como la persona responsable de introducir a la trama en la comunidad autónoma. "Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba".

El Bigotes se pronunció así en el juicio que se sigue desde enero en la Audiencia Nacional contra Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para el ex presidente valenciano.

En respuesta a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, Pérez ha asegurado que le "parecería obsceno negar lo evidente": su buena relación con el propio Camps.

Campos, por su parte, negó la supuesta relación de amistad. "Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde cogerlo", aseguró el ex presidente en declaraciones a los medios al término de la sesión de la vista oral.