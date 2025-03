Más de 40 carreteras con incidencias en la provincia de Sevilla

La tregua de precipitaciones que se espera para hoy y mañana pueden suponer que baje el nivel de las inundaciones lo suficiente para restablecer el tráfico. Hasya ahora, según informa la DGT, 41 carreteras en la provincia tienen incidencias. La mayor es la de la AP4, que está cortada a la altura de Las Cabezas de San Juan en ambos sentidos y se ha ampliado el corte total a un tramo de 32 kilómetros, desde este punto hasta Dos Hermanas (Sevilla).

Actualmente permanecen cortadas la SE-4400 (De Aznalcollar a Escacena) a la espera de la Guardia Civil de Huelva para poder abrir la carretera, la SE-6300 (De N-IV a Lebrija a la espera de que baje el nivel del agua y la SE-5209 (De las Cabezas a N-IV en espera de que baje el nivel del agua. También está cortada la carretera A-8079 (La Algaba - Santiponce).

Por otro lado, la Via C-421 (El Ronquillo a N-433) está cortada por un árbol en calzada. Se está cortando el árbol para despejar la carretera. No obstante, esta carretera está muy poco transitada ya que no tiene continuidad al estar cortada por el embalse de la Minilla. Además, la SE-6102 (Lora del Río a Puebla de los Infantes) ha tenido el problema de los desprendimientos de talud, que queda señalizado. No obstante, en la página de la DGT se habla de circulación difícil a la altura de Setefilla, posiblemente con un carril cortado, por avalanchas.

Sí ha abierto al tráfico la SE-9104 (De Cañada del Rosal a la Luisiana) y sigue cortada la SE-7201 (De Puebla de Cazalla a la Lantejuela) donde se prevé la apertura a lo largo de la mañana, cuando se terminen las labores de limpieza. Estos mismos trabajos se están realizando en la Via SE-225 (Marchena a la A-4) que permanece cortada por la retirada de barro. Permanece cortada el tramo de SE-5203 a la A-360 hasta la base de Morón y esta mañana se cortó la SE-4104 de Alcolea a Estación de Guadajoz. por la crecida del río Corbones.

A lo largo de la mañana se ha restablecido el tráfico en la SE-3409 (de la SE-3410 a Salteras), la SE-3410 (de la N-630 a Gerena) y la SE-3405 (de Gerena a Olivares).Con dificultades, pero abiertas con las zonas de peligro señalizadas están la SE-3407 (de Valencina de la Concepción a Santiponce), la SE-6201 (de SE-5207 a límite provincia de Cádiz) y la Via SE-698 (de Lebrija al Río Guadalquivir).

También hay incedencias en la SE-3405, Olivares, la SE-3410, Guillena,SE-5203 y SE-5206, La Gironda, SE-5209, Las Cabezas de San Juan, SE-6102, Setefilla, SE-6300, Lebrija, A-364, Marchena, A-460, Villaverde del Río, A-462 y A-8004, Brenes, A-8061, Huévar, A-8078, Santiponce.