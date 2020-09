Casariche, primer pueblo de Sevilla que pide el autoconfinamiento por la incidencia del virus

Casariche, en el distrito sanitario Este y de algo más de 5.400 habitantes, se convierte en el primer municipio de la provincia de Sevilla que ha pedido a la Junta de Andalucía que estudie "de forma urgente" la situación epidemiológica de coronavirus en la localidad, así como la adopción de medidas contundentes que sirvan para frenar la expansión del virus, que afecta al menos a medio centenar de vecinos, según las fuentes oficiales.

A través de un comunicado con fecha de este mismo lunes 14 de septiembre, el alcalde del municipio, Basilio Carrión, solicita a la Junta de Andalucía "la adopción de medidas preventivas que restrinjan la movilidad de la población de Casariche, en los términos necesarios y que el Comité Territorial de Alerta de Salud de Alto Impacto considere en base al riesgo de salud pública existente". De igual modo, considera la necesidad de "suspender temporalmente" la actividad docente presencial para evitar una mayor propagación del contagio. "Tal como se recoge en el BOJA Extraordinario del pasado viernes 11", menciona Carrión. Hay que recordar que la semana pasada se decretó el cierre preventivo y durante 15 días de una guardería en el municipio tras la confirmación de dos positivos por Covid-19, concretamente uno de una alumna y otro de una de las monitoras de apoyo que prestaba sus servicios en su aula, tras someterse ambas a pruebas PCR.

El propio alcalde manifiesta haberse viso obligado a emitir este comunicado por escrito, y no en formato audiovisual, "como tenía previsto", por encontrarse "aislado en una habitación" de su domicilio y "con medicación", a la espera de someterse a la prueba PCR, y de sus resultados, después de un episodio de fiebre alta y tos durante el fin de semana.

Desde el Consistorio advierten de la preocupación por la evolución de la pandemia porque, aseguran, la situación epidemiológica oficial "no es la real del municipio" dado la existencia de un "considerable" número de positivos confirmados por la sanidad privada. Una situación por la que Carrión pide "someter a consideración la transmisión comunitaria en Casariche, así como las medidas recomendadas". "Les he explicado la situación oficial de contagios en ese momento, que ellos saben, pero también le he trasladado la cantidad de positivos que provienen de la sanidad privada, y que a día de hoy parecen no estar coordinados (tuve que hacer las gestiones para que pudieran comunicarse entre ambos) lo cual provoca una situación epidemiológica oficial que no es la real del municipio" recoge el escrito del alcalde.

De igual modo, solicita a la Delegación Territorial de Salud y Familia que provea al centro de salud o zona base, de los nuevos test rápidos de PCR "en el número que sean necesarios", con el objeto de "facilitar la detección rápida de portadores asintomáticos, agilizar el rastreo y mejorar el control, debido a la situación actual de la localidad, y si fuese posible reforzar temporalmente con personal para actuar en este momento puntual de mayor intensidad diagnóstica y de control".

En el mismo comunicado, Carrión se dirige a la población para "dar ánimo a todas las personas aisladas o en cuarentena y a sus familias" y hacer un "llamamiento de solidaridad" para que aquellos vecinos y comercios que puedan, le hagan llegar alimentos a esos domicilios, que por circunstancias tengan más dificultad para acercarle los alimentos. "Igualmente pueden contactar con el Ayuntamiento para poder ayudarle en esos menesteres u otros que fuesen precisos. Además agradecer a todos los establecimientos que por solidaridad están cerrando para aportar su granito de arena en controlar los contagios", concluye el escrito.

El Ayuntamiento ha solicitado igualmente a los vecinos que, entre este lunes y martes, "únicamente acudan al centro de salud en casos imprescindibles y de urgencia" ante la "gran cantidad" de pruebas PCR que se van a realizar en el municipio durante estos días.

En la actualidad, el Instituto de Estadísticas de Cartografía de Andalucía (IECA) señala que hay 49 casos activos en Casariche tras las pruebas PCR realizadas en dos semanas, de los que 43 han sido confirmados sólo en la última semana. Según estos datos, el municipio tiene una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 898,1 casos por cada cien mil habitantes.