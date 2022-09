Dimite por problemas de salud el alcalde de El Rubio

El alcalde de El Rubio, Rafael de la Fe (PSOE), de 38 años, ha presentado hoy su dimisión por motivos de salud, y ha anunciado que abandona toda actividad política.

De la Fe ha publicado una carta en sus redes sociales en la que se despide de los vecinos, tras encadenar dos mayorías absolutas en esta localidad de 3.500 habitantes de la Sierra Sur sevillana.

En la carta, se despide tras "2.645 días donde he trabajado para transformar y mejorar El Rubio", indicando que "he podido vivir momentos difíciles, desde una inundación a una pandemia, donde he trabajado duro para que nuestro pueblo pudiera dar la mejor de las respuestas a estas situaciones".

Sin especificar qué problemas de salud sufre, sí indica que "ahora me toca luchar por darle muchas vueltas al sol y por la vida".

La primera teniente de alcalde, Mónica Fernández, licenciada en Derecho y que hasta el momento era delegada local de Desarrollo Económico y Hacienda, será la nueva alcaldesa hasta las elecciones municipales de 2023.