Ecologistas en Acción denuncia que el río Ribera del Cala se muere

llevan años luchando por la recuperación del río Ribera del Cala, límite entre los Parques Naturales de Sierra de Aracena y picos de Aroche y el de Sierra Morena de Sevilla, amenazado por vertidos mineros de la Mina Aguablanca y por la contaminación difusa de las actividades agropecuarias y urbanas. Ecologistas en Acción ha trasladado a la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla un informe del estado del río en el que se constata la grave situación del ecosistema acuático.

Tras la petición de información en la junta Rectora sobre la situación del río por representantes ecologistas en la Junta Rectora del Parque de Sierra Morena de Sevilla, la Delegación de Medio Ambiente da traslado de un informe en el que se dice que no hay nada que temer porque se ha comprobado la presencia de nutrias en su ribera, que como bioindicador, significaría el buen estado de sus aguas, además de detallar la presencia de aves y actuaciones en tendidos eléctricos.

La observación in situ del río contradice ese informe, no obstante para no caer en subjetividades se procede desde ACPES (Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur) a realizar un estudio de la ictiofauna y demás biodiversidad asociada a este tipo de ecosistemas acuáticos, el informe contradice a las claras la versión oficial y determina que el río está al borde del colapso.

Ausencia de peces "casi absoluta"

La ausencia de peces es casi absoluta, al igual que la del resto de fauna acuática, las nutrias se alimentan de cangrejo americano como único macroinvertebrado con capacidad para sobrevivir en un medio tan degradado.

Destacar la presencia masiva del helecho acuático exótico e invasor Azolla, que se caracteriza por invadir medios eutrofizados con presencia de fosfatos que procedería de los diferentes agentes contaminantes: mineros agropecuarios y urbanos. Este helecho forma un tapiz continuo en la superficie que impide el paso de la luz, lo que elimina toda la flora subacuática, además, al morir se descompone generando anoxia y con ello mortandades de peces y demás animales acuáticos. El Cala es un río que abastece de agua a Sevilla ciudad entre otras poblaciones.

Confirmada la desaparición de su ictiofauna (peces), anfibios, macro invertebrados y en general toda la biodiversidad del ecosistema acuático, causada por múltiples factores y dada la dejadez y complacencia de las administraciones, se ha presentado en la pasada reunión de la Junta Rectora el exhaustivo informe realizado en colaboración con ACPES y se ha remitido al director del parque de Sierra morena de Sevilla, que ya conocía el tema por ser una asunto que se viene reiterando en todas las reuniones de la Junta Rectora.

Ecologistas en Acción espera que tras la lectura del informe "se tome en serio la necesaria recuperación del Ribera del Cala, impidiendo los vertidos mineros y poniendo freno al resto de vertidos, que contaminan las aguas de este río vital para la conservación de la biodiversidad del Parque Natural y para garantizar abastecimientos urbanos de agua de calidad".