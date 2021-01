Estepa, el aroma de un pueblo

Si algo no podía esperarme cuándo me dirigía hacia Estepa, era el innumerable patrimonio, la historia y el paisaje con el que me iba a encontrar, recorriendo sus calles.

Son incontables las veces que he pasado de largo camino de Granada, sin poder evitar volver la vista a un lado, para mirar las numerosas fábricas y almacenes con nombres que a todos nos resultan muy familiares, pero solo en un par de estas ocasiones, habré echado el freno por fuerza mayor. Y la fuerza mayor no es otra que el aroma, ese que te atrapa y te lleva hasta su chimenea, como si de un dibujo animado se tratara. ¿Quién puede resistirse a las paduanas? por ejemplo. En definitiva, lo típico: pasar con el coche; excursiones en época navideña con el colegio, etc.… pero para mi asombro, Estepa sigue con mucha vida después de las navidades, y con mucho que contar y enseñar ¡por supuesto!.

Lo primero con lo que me topé en cuanto entré en el pueblo, fue con la casa palacio del Marqués de Cerverales, que cuenta en su fachada con una portada barroca de columnas salomónicas y que fue declarada Monumento Histórico nacional en 1984. Detalle que podemos observar en su balcón, es la deformidad del mismo, provocado por los movimientos del terremoto de Lisboa en 1755. Y ¡ojo! ¡que solo acabamos de llegar!

Otros de los lugares que también llaman mi atención, son la Torre de La Victoria, que pertenece a la desaparecida Iglesia Nuestra Señora de La Victoria. En 1766 fue reconocida como uno de los ejemplos más relevantes del barroco andaluz y fue nombrado monumento nacional en 1955. Y junto a ella, el museo arqueológico Padre Martín Recio, antiguo edificio de las Escuelas Pías y que, hasta mitad del siglo XX, sirviera también de cárcel. En su interior se conservan las puertas enrejadas de hierro, que nos delatan su anterior función.

Y ¿qué pasaría si la Virgen del Rocío no fuese la auténtica? ¡No! ¡no me he vuelto loca, ni he extraviado los papeles! este interrogante es el argumento de una película de ficción y aventura, basada en una leyenda bandolera: "Los hijos de San Luis". Una producción de Cines Méliès que se rodó en pleno centro de Andalucía, principalmente, en las localidades de Estepa, Osuna, Alameda, Grazalema y Antequera.Así que, ¡ya veis! Estepa no es solo la ciudad de la navidad, cuando la temporada lo requiere. Su aroma, monumentos, paisaje y habitantes, nos hacen las delicias en cualquier época del año.