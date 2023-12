Un matrón del Hospital de Écija denuncia una "brutal" agresión a manos de los familiares de una menor

Un matrón en el servicio de paritorio del Hospital de Alta Resolución de Écija asegura estar siendo víctima de un "acoso" y "persecución" por la familia de una menor que nació el pasado julio de 2022 con una lesión cerebral de la que, según aseguró ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), "cuya responsabilidad no recae en el profesional afectado y cuya denuncia fue desestimada".

"Pese a los trámites realizados desde dicho centro, la realidad es que esta familia le sigue persiguiendo impunemente", explica la responsable de Sanidad de CSIF Sevilla, Silvia Zafra, quien recuerda que los profesionales de la Sanidad "tienen la condición de autoridad pública y que cada agresión que sufren es un delito".

Así todo, la gota que ha colmado el vaso, según apunta el sindicato, fue la "brutal" agresión sufrida por el profesional en plena calle el pasado 29 de noviembre. Ese día, el profesional habría sido tacado a la salida de un supermercado por parte de uno de los familiares de la menor, quien, según CSIF, "tras confirmar su identidad", "se abalanzó sobre él, propinándole patadas en la cabeza hasta la intervención los responsables del citado comercio".

"Sin solución"

"La niña tiene año y medio y ya me han agredido cuatro veces", explica el propio sanitario. "En la última, el SAS lo iba a considerar agresión y el hospital me ha atendido a través de sus servicios jurídicos y con ayuda psicológica, pero sigo estando en riesgo, eso no ha cambiado. El hospital y la Policía se han portado muy bien conmigo, pero la situación no se ha solucionado y, desde el SAS, la respuesta a las agresiones no puede ser el silencio, porque al final los que pagamos somos los profesionales", añade el matrón, en una declaraciones difundidas por el sindicato este miércoles.

Asimismo, el afectado refiere otras situaciones de tensión vividas por sus compañeros en el mismo centro sanitario a raíz de este caso. Uno de esos sucesos tuvo lugar el 19 de octubre, día en que la familia volvió al centro en busca del matrón. "Estábamos tratando una urgencia y entraron todos en la habitación, iban a echar la puerta abajo", concluye CSIF.