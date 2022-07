Plan de inversión en Mairena del Aljarafe con un remanente de 10 millones

La cultura, los colegios, los parques y caminos, las instalaciones deportivas y los carriles bici. Objetivos marcados para un ambicioso plan de inversión en Mairena del Aljarafe. El consistorio de esta localidad sevillana aspira a seguir construyendo una "ciudad de futuro" para el segundo municipio que más ha crecido en la provincia, tras Dos Hermanas. Y lo pretende hacer en un momento en que su tesorería presenta una situación más que óptima, pues cuenta con un remanente de diez millones de euros gracias a la gestión realizada de los presupuestos de 2020 y 2021.

El equipo de gobierno que comanda el socialista Antonio Conde llevará al pleno del próximo lunes esta propuesta para que sea aprobada. Es el momento más propicio para hacerlo, a tenor del estado de las cuentas. Se ha conseguido que las arcas municipales dispongan de un remanente de 9,9 millones, a lo que debe añadirse que el consistorio mairenero presenta una deuda que se sitúa tres veces por debajo de la máxima permitida por el Estado.

Estos casi 10 millones se emplearán en diversos ámbitos donde el ayuntamiento ostenta competencias. Así, para cultura se destinarán partidas a mejoras en el Teatro de la Villa y en la sala de exposiciones Nueva 80. También se acometerán reformas en los ocho colegios de Mairena, con las que se atiende a la demanda de los equipos directivos de estos centros. Se trata de tareas de pintura, electricidad y albañilería, entre otros cometidos.

El mantenimiento y reparación de los viarios públicos también conforman otro de los apartados más destacados de este plan de inversión. No en vano, sólo en el asfaltado de las calles se emplearán 750.000 euros. Sin olvidar edificios como el de la Policía Local, los que sirven de sede a las asociaciones de mayores o el archivo municipal.

El remanente de Urbanismo

Ha de tenerse en cuenta que a esta inversión se suman otros 500.000 euros procedentes de un remanente específico de la Gerencia de Urbanismo, que también será tratado en el pleno del lunes.

En instalaciones municipales, uno de los proyectos más interesantes que se acometerá con esos 10 millones es la cubierta de la piscina Francisco León, así como la reforma del campo de rugby de Los Alcores y la instalación de nuevas pistas deportivas. Sin olvidar el cuidado de las zonas verdes, tales como parques y la recuperación de caminos públicos, como Los Valles y el del río Pudio.

Se reservarán casi tres millones para necesidades urgentes o sobrevenidas, algo de lo que el gobierno local ha tomado "consciencia" tras la experiencia vivida con la pandemia del Covid.

A este estado de la tesorería se llega, según el alcalde Antonio Conde, tras una gestión económica en la que se ha priorizado la contención del gasto, pero sin afectar lo más mínino a la prestación de servicios públicos y sociales de "calidad". "Cada euro empleado se ha tasado previamente", explica el regidor mairenero, que abunda en la situación en la que se encontraba el Consistorio en 2015, cuando comenzó la "remontada" de la tesorería. Aquel ejercicio el negativo comenzó a reducirse. De los 16,47 millones negativos de 2014 se pasó a los 15,45 del año siguiente. En términos globales, el cambio ha sido de los -16,47 millones de 2014 a los 2,41 millones positivos de 2020.

"Vertebrar la ciudad"

Y todo este cambio se ha experimentado en una ciudad que no deja de crecer y que ha registrado el segundo empuje demográfico más importante de la provincia. De ahí la "conveniencia" de este plan inversor pra que el municipio siga resultando "atractivo" para la población que se muda a vivir en él. Una mejora que no se ciñe a los nuevos barrios, sino de la que se beneficiarán las zonas tradicionales de su casco antiguo. "Queremos que los ingresos que se obtegan con los planes de desarrollo de los barrios en expansión repercutan, de igual modo, en los enclaves antiguos, de manera que la ciudad se vertebre, no haya desequilibrio social y las familias que lleguen a Mairena se sientan atraídas tanto por la periferia como por el centro histórico", argumenta Conde.

Para el alcalde de este municipio del Aljarafe, el importante remanente también demuestra, "contra el tópico y lo repetido tantas veces", que "cuando la izquierda gobierna también sabe gestionar la economía y lograr unas cuentas saneadas sin que en ningún momento los servicios públicos se vean perjudicados o aminore su calidad".