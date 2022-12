Médicos de Osuna presentan un proyecto de investigación en el Congreso Mundial de Diabetes celebrado en Lisboa

El talento médico sevillano no tiene paragón. Un médico de familia del Área de Osuna acaba de presentar con éxito un trabajo sobre diabetes en el marco del Congreso Mundial de esta enfermedad, celebrado recientemente en Lisboa. En el mismo se analiza la la importancia del ITB (índice tobillo-brazo) para mejorar la clasificación del riesgo vascular de los pacientes diabéticos.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) es una organización paraguas de más de 230 asociaciones nacionales de diabetes en 170 países. Representa los intereses del creciente número de personas con diabetes y personas en riesgo. La Federación ha liderado la comunidad mundial de diabetes desde 1950. El último encuentro de este organismo se celebró entre del 5 y el 8 de diciembre en Lisboa.

La presentación de los resultados de este trabajo de investigación con sello sevillano ha tenido lugar de la mano del investigador principal del estudio, el médico de familia Francisco Villalba. El proyecto de investigación, titulado Cardiovascular risk assessment of patients of those who made the ankle-brachial index. Fundamental procedure in diabetes es un estudio descriptivo transversal donde se concluye la necesidad de realizar el procedimiento índice tobillo-brazo de manera precoz en los pacientes diabéticos ya que es una prueba diagnóstica simple, no invasiva, y validada para detectar estenosis de más del 50% en las arterias de las extremidades inferiores, que, además, permite mejorar la clasificación del riesgo vascular de estos pacientes ya de por sí con un alto o muy alto riesgo cardiovascular en la inmensa mayoría de los casos.

Francisco Villalba es médico de familia titular del Centro de Salud de Osuna. Durante años ha coordinado el grupo de investigación para Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria de Osuna. En la actualidad es adjunto a la vocalía de investigación de la Sociedad Andaluza de HTA y Riesgo Vascular (SAHTA).

El doctor defendió su tesis doctoral sobre Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial (MAPA) con la máxima calificación en el año 2001. Desde entonces se ha dedicado a la investigación junto a su labor asistencial en el centro de salud de Osuna. Es autor de 148 comunicaciones a congresos nacionales, 26 internacionales, 18 publicaciones en revistas nacionales y 3 internacionales, así como 10 capítulos de libros. Además, es autor y docente habitual en sesiones formativas del área sanitaria para otros médicos y residentes en formación, las cuales ha acreditado en GESFORMA-SSPA (más de 45 cursos acreditados en los últimos años).

Por su parte, ha sido premiado en 12 ocasiones en diferentes congresos por trabajos de investigación presentados. El último, recibido el pasado año en la 30 Reunión de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular celebrada en Granada.

El programa científico del Congreso de la IDF ha cubierto una amplia gama de temas relevantes para la diabetes. En ocho corrientes paralelas, se ha abordado la ciencia básica y la biología de la diabetes, el desarrollo y la aplicación de nuevos medicamentos, terapias y tecnologías, la información más reciente de los ensayos clínicos, la carga de la diabetes y sus complicaciones en las poblaciones de todo el mundo, la prevención de la diabetes, y cuestiones de política y promoción fundamentales para hacer frente a la pandemia de diabetes. Más de 200 oradores internacionales, profesionales de la salud de 160 países, 240 asociaciones miembros de la IDF y 126 horas de sesiones científicas repartidas en los cuatro días de congreso.

"Ha sido una experiencia muy gratificante donde se ha hecho honor al eslogan del congreso Shape the future of diabetes -Moldeando el futuro de la diabetes- y donde he podido defender con éxito en diferentes foros internacionales el trabajo que llevaba a dicha conferencia mundial", destaca el doctor Villalba.