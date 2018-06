Nueva 'amnistía' legal al cangrejo rojo

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por la que se amnistía, permitiendo que puedan ser pescadas, algunas especies consideradas invasoras, entre ellas el cangrejo rojo, que supone un sector estratégico en las Marismas del Guadalquivir y que factura desde Isla Mayor más 20 millones de euros al año. Junto a este Procambarus Clarkii, se han incluido en la excepción las especies de la trucha arcoiris o el arruí, que ya no tendrán que ser erradicadas. Las ONG ambientales han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

La proposición no de ley, que fue presentada por el PP, fue aprobada con competencia legislativa plena en la Cámara Baja por 179 votos a favor (PP, Cs, EAJ-PNV y PdCat) y 164 votos en contra de PSOE (a pesar de que desde Sevilla se ha venido destacando el apoyo al sector), Unidos Podemos, Compromís, Equo, Bildu y Esquerra.

La iniciativa reforma la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que incluye a estas y otras especies en el Catálogo de Especies Invasoras, tras la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo que señalaba que debían seguir en este catálogo y, por tanto, ser erradicadas por su potencial invasor. Durante su tramitación parlamentaria, el PP argumentó que seguirá estando prohibido soltar, pescar o cazar especies invasoras allí donde éstas no asentadas antes del año 2007, de modo que aseguran que no se extenderán a nuevas zonas.

En el caso de Sevilla, el cangrejo rojo americano fue introducido ya con fines industriales en 1974, cuando los cultivos de arroz se mecanizaron y dejaron de demandar tanta mano de obra. Se estima que el 70% de la población del municipio de 6.200 vecinos vive, de forma directa o indirecta del cangrejo, que se pesca en otros municipios .

En la actualidad estas especies no se pueden cazar o pescar y el PP estimaba que ello estaba incrementando el problema. Con la aprobación de ayer, las comunidades autónomas podrán ejercer sus competencias de gestión. En Sevilla, tras la sentencia del Supremo 2016 la Junta elaboró un plan de control de la población del cangrejo en las Marismas de Guadalquivir, que sigue permitiendo su pesca, pese a la prohibición, pero que impide comercializarlos vivos para que no se extiendan. No obstante, la actividad sigue pendiente de una regulación específica.

Ahora, el texto permite también habilitar un mecanismo excepcional para que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad puedan acordar en casos excepcionales y en supuestos con regulación específica, suspender la catalogación como invasora o bien, descatalogar una que ya estuviera previamente catalogada.

El texto incluyó dos enmiendas en el Senado, donde el PSOE se abstuvo, pero salió adelante con el PP, C's, PdCat y PNV. Nada más conocerse el resultado de la votación, las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han anunciado que solicitarán al Gobierno que recurra la ley ante el Constitucional porque supone dar "jaque a la conservación de la naturaleza" y porque la modificación desprotegerá la biodiversidad en España al permitir la expansión de especies exóticas invasoras.