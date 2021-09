La ONCE deja sendos 'sueldazos' de 240.000 euros en Gines y San José de la Rinconada

Por segundo día consecutivo el sorteo de fin de semana de la ONCE ha vuelto a dejar uno de los Sueldazos agraciados con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros, en la provincia de Sevilla; el sábado en San José de la Rinconada, y ayer domingo en la localidad de Gines.

En San José de la Rinconada, el vendedor Jesús Caballero daba el premio en la barriada de San José de la localidad sevillana. "Me alegro más que si me tocara a mí", asegura Caballero, cuponero desde hace nueve años y que al año de comenzar la venta repartió en San José de la Rinconada 350.000 euros entre sus vecinos. "Me pongo nervioso de la alegría tan grande que es –asegura- porque mis clientes son gente necesitada que trabajan en el campo, y ese Sueldazo seguro que ha arreglado un poco la vida a alguien". Caballero tiene su punto de venta localizado a las puertas del bar 'El Mudarra', aunque los sábados vende en 'El Fune', ambos en la barriada de San José. "Yo todos los días me quedo un número para mí, pero me alegro más por ellos que si me tocara a mí", añade.

El sorteo de la ONCE de este sábado tenía motivo andaluz al estar dedicado a la 39 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda (Jaén), y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Granada y ha repartido el resto de sus premios entre Aragón y Cataluña.

Un día más tarde, el domingo, José Sánchez, vendedor de la ONCE desde hace cinco años, cubre de forma ambulante el centro de Gines y bares de la salida del municipio. “Estoy muy contento, sobre todo porque le ha tocado a un vecino y es una alegría”, comenta. Sánchez reconoce que todos los días sale a la venta con la ilusión de dar un premio a sus vecinos. “Al que le di el premio le dije, quédate con estos que creo que voy a dar el gordo -afirma-. Y acerté. Seguro que (mis clientes) quieren que lo de hoy también”.

El sorteo de la ONCE de este domingo estaba dedicado a la 80 edición de la Feria del Libro de Madrid y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en La Línea de la Concepción (Cádiz).