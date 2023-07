El PP promete que Feijóo impulsará la conexión de Espartinas con la A-49

El candidato número uno al Congreso de los Diputados del PP por Sevilla, Juan Bravo, ha señalado este sábado que "con Feijóo, como presidente del Gobierno, se realizarán todas las gestiones necesarias para impulsar las obras de la conexión de Espartinas con la A-49 para que sea una realidad cuanto antes".

Bravo, junto con otros miembros de la candidatura del PP sevillano al Congreso y al Senado, ha recordado que "Espartinas es de los únicos municipios del Aljarafe que no tiene salida directa a la A-49".

El candidato ha lamentado que en "en cinco años el PSOE no ha tenido tiempo de visitarla y no lo ha licitado hasta hace unos meses. Sin embargo, aún no han empezado los trabajos, no hay ninguna máquina". "Ésta es la única realidad", ha señalado.

Por todo ello, el cabeza de lista al Congreso del PP por Sevilla ha afirmado que "con Feijóo como presidente del Gobierno, se llevarán a cabo todas las gestiones pertinentes y necesarias para impulsar y acelerar estos trabajos, con el fin de que los espartineros puedan disfrutar cuanto antes de este acceso directo a la A-49 que tanto necesitan”.