PSOE y Adelante justifican en la Diputación que se estudie implantar una tasa por circular en las autovías

Cs y Vox sí han respaldado la moción del PP, cuya portavoz, María Eugenia Moreno, ha utilizado una propuesta de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) de cobrar 0,03 euros por kilómetro y para calcular que viajar entre Sevilla y Écija podría costar unos 2,61 euros en coche; hacerlo de Utrera a Cazalla, 3,33 o 1,56 euros desde su pueblo, Huévar, a la capital. También ha asegurado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno no lo aplicaría en vías autonómicas.

La diputada socialista Asunción Llamas puso el acento en que se está analizando cómo se hace en otros países europeos. La mayoría ya cobra una "cuota" por circular en vías de alta capacidad. Se buscará una "contribución del usuario" que sea "justa, asequible, equilibrada territorialmente" y que no tenga un efecto "indeseado" en el transporte, ha dicho. "Es algo que se está estudiando", que "todos los usuarios paguen por el uso", como ya pagan los españoles, por ejemplo, cuando circulan por Portugal o Francia, sin que los ciudadanos de estos países hagan lo propio, según ha ejemplificado.

Así se desprende del debate que se ha producido en el Pleno de la Diputación de Sevilla de este jueves, a raíz de una moción del PP de rechazo a la iniciativa, que no ha salido adelante. El PSOE ha votado en contra y Adelante se ha abstenido, si bien ambos han justificado que la medida se esté estudiando.

Sí ha habido acuerdo suficiente para exigir que se acelere la SE-40

La división en el debate sobre el posible cobro de una tasa en las autovías no se ha producido con la SE-40. El PSOE, Cs y el PP han respaldado la moción del único diputado de Vox, Rafael García, para reclamar que ya sea con túneles o puente, el proyecto definitivo y la ejecución del mismo se aceleren para que la circunvalación pueda estar cuanto antes. Sólo Adelante, que ha apostado por un "plan b" más sostenible, se ha abstenido. Durante el debate, se han puesto sobre la mesa las cifras que "sonrojan" del proyecto que lleva una década, está al 50% y que se ha gestionado tanto con el PSOE como con el PP en el Gobierno central: con la tuneladora almacenada en Coria (cuyo mantenimiento y seguridad cuesta 100.000 euros al mes) y los trabajos que se han hecho y no servirán, son 80 millones de euros perdidos más lo que costará tener que indemnizar a la adjudicataria. Con el puente, el proyecto no estará ejecutado con suerte hasta 2028 y probablemente el coste multiplicará por tres lo que supuso la adjudicación de los túneles, según ha recordado García que, con todo, ha defendido el proyecto. También, la necesidad de agilizar las conexiones con Espartinas. En este sentido, el grupo socialista asegura que, consultando al Ministerio, éste le ha certificado que además de en la conexión a través del enlace satélite de la A-49 y la SE-40 que ya ha salido a información pública, estudia otra conexión para Espartinas a través del tramo Espartinas-Valencina,de la SE-40 que se está redactando.