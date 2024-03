La Policía halla 400 plantas de marihuana en un chalé ocupado de Carmona

Como denunció su propietario, el chalé ocupado de Carmona guardaba una plantación de marihuana. La Policía Nacional desmanteló hace unos días el cultivo ilegal en esta parcela de la urbanización Los Nietos, cuyo legítimo propietario lleva tres años reclamando sin que nadie le haga caso. De hecho, la Policía desmanteló la plantación y detuvo a tres personas como responsables de la misma, pero no ha podido sacar al resto de ocupas del chalé. La vivienda sigue ocupada y sin que su legítimo dueño pueda utilizarla.

Según informó este viernes la Policía, los agentes iniciaron la investigación a partir de informaciones propias de sus labores policiales. La operación la hizo el grupo de investigación de la comisaría del distrito Macarena, que venía siguiendo a una persona reclamada que procedía del asentamiento chabolista del Vacie. Los policías desconocían que el dueño de la finca había presentado una denuncia el pasado mes de enero alertando de que había una plantación de marihuana en su casa ocupada. La denuncia la presentó ante la Guardia Civil, ya que Carmona forma parte de la demarcación de este cuerpo, y ambos cuerpos no cruzaron información.

Es más, la denuncia de enero ha sido archivada por el juzgado de Carmona. Además de residir en la finca, los ocupas se dedicaban también al cultivo indoor de marihuana, para lo que habían adaptado casi la totalidad de las habitaciones de la vivienda, obligando esta distribución a que varios de los integrantes de esta organización tuvieran que pernoctar en el jardín, uno en el maletero de un coche con un colchón y otro en una tienda de campaña levantada sobre el césped del chalet.

Por todo ello, el pasado miércoles los agentes realizaron una entrada y registro en la vivienda mediante la que pudieron comprobar que efectivamente en el interior de la casa ocupada había un cultivo indoor de marihuana, por lo que detuvieron a tres personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y otro defraudación de fluido eléctrico, incautando más de 400 plantas.

Una vez puestos los detenidos y las sustancias intervenidas a disposición de la autoridad judicial, uno de ellos ha ingresado en prisión. Los otros dos han quedado en libertad y probablemente regresen en las próximas horas a la parcela, mientras que su legítimo propietario sigue pidiendo a la Justicia que le devuelvan su propiedad.

Este hombre, Álvaro J. G. C., de 55 años, denunció públicamente la situación en la que se encuentra, a través de un reportaje publicado por Diario de Sevilla el pasado 11 de febrero. La finca sigue hipotecada y su dueño paga cada mes unos 600 euros, a pesar de que no disfruta de su uso. Ahora, con una pensión por incapacidad y una serie de gastos que tiene que afrontar, se ha visto obligado a devolver el último recibo del préstamo. El crédito, además, lo tenía con un banco norteamericano que dejó de operar en España y un fondo buitre se hizo cargo de las hipotecas. No sabe qué pasará si deja de pagar durante más tiempo. "Quiero pagar, pero es que no puedo. Tengo una parcela que no puedo ni disfrutar, ni tampoco vender o alquilar, o vender mi piso de Sevilla y venirme a vivir al campo. Está ocupado y nadie hace nada por acabar con ello. Tampoco puedo vende el coche por orden judicial", dijo entonces el dueño.

"Con esto se demuestra que la ocupación no era para vivir, sino para delinquir", asegura el propietario tras conocer la operación de la Policía Nacional en su vivienda. Ahora está realizando trámites con los juzgados para tratar de recuperar su casa, que han modificado por completo, eliminando tabiques para meter más plantas.