La niña de 13 años que resultó herida grave, con traumatismo craneoencefálico, en el accidente de la atracción conocida como la olla o la supercazuela, el sábado en la feria de San José de La Rinconada, sigue ingresada en la UCI Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, pero su evolución es favorable y se encuentra fuera de peligro, según han informado este domingo fuentes municipales.

De los 28 afectados, sólo otros dos menores continúan hospitalizados en el Macarena, mientras que el resto se recupera en sus casas de las lesiones leves que sufrieron, cortes y traumatismos en su mayoría, así como ataques de ansiedad por la situación que vivieron.

A pesar de que, tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de La Rinconada barajó suspender la feria, que arrancó el pasado miércoles, la recuperación de los heridos hizo que finalmente y de acuerdo con los presidentes de las casetas se decidiera continuar. Sí se ha cancelado el espectáculo de fuegos artificiales, que estaba previsto para esta medianoche.

De momento, no hay más datos sobre las causas de este accidente, que se produjo cuando la mitad de los asientos que cierran la plataforma de la atracción (que va girando y en la que los usuarios no llevan más sujeción que la de sus manos, a la barra de ese banco) se desprendió en pleno funcionamiento e hizo que los ocupantes cayeran lanzados al albero. Ocurrió poco antes de las 2:00 de la madrugada del sábado.

La Policía Judicial está tomando declaración desde el mismo sábado a los testigos y afectados por lo ocurrido.

El Ayuntamiento está a la espera de que el juzgado que ha asumido la investigación le comunique si la atracción accidentada puede desmontarse o no a partir de esta noche y qué se hace con la instalación eléctrica a la que sigue conectada.

Las autoridades municipales no han podido confirmar si esta olla es la misma atracción en la que, en el año 2014, falleció electrocutada una niña de 12 años, en la pedanía palaciega de Maribáñez, cuando, al bajarse de la plataforma, pisó un escalón descalza tras una intensa tarde de lluvia. Aunque parte de los elementos pueden ser los mismos, el dueño es otro.

No obstante, es un aspecto que se tendrá que aclarar ahora. Una de las hipótesis que se barajan sobre las causas del accidente es que los asientos se desprendieran por un problema de obsolescencia por la antigüedad o fallos en el anclaje, dadas las características de la rotura.

Desde el Ayuntamiento, que ha vuelto a revisar toda la documentación de la atracción que presentó la Asociación de Feriantes de Andalucía, se insiste en que todos los papeles y visados que se exigían están en orden y que en la inspección in situ no se encontró ninguna anomalía, aunque sus técnicos no revisan aspectos relacionados con la ingeniería del montaje, sino otros, como la instalación eléctrica o los perímetros de seguridad.

Por el número de afectados, éste de la feria de San José de La Rinconada (conocida como La Jira) ha sido el más grave que se ha producido en las últimas décadas en Sevilla, con el precedente del que se produjo en el zoo Mundo Park, de Guillena, en 2014, en el que numerosos niños resultados heridos al partirse el eje hidráulico de la Voladora, un tiovivo con sillas cogidas con cadenas.