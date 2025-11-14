Aznalcázar se suma a los municipios en alerta por virus del Nilo y eleva a once las zonas en vigilancia en Sevilla

Un operario fumingando contra el virus del Nilo Occidental, una de las nueve amenazas analizadas por la OMS en este estudio.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio sevillano de Aznalcázar, tras confirmarse circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex capturados a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano. Con esta decisión, el municipio se suma al grupo de localidades sevillanas que ya se encuentran en situación de riesgo elevado.

La medida, en vigor hasta el 12 de diciembre, obliga a intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana, así como las actuaciones de promoción de la salud en centros educativos, residencias y a través de farmacias comunitarias y servicios de enfermería. Además, el Ayuntamiento deberá reforzar su Plan Municipal de Control de Vectores, especialmente en zonas de cría situadas dentro del radio de 1,5 kilómetros.

Situación del virus en Sevilla

En paralelo a la declaración de alerta en Aznalcázar, se han detectado mosquitos portadores del virus en una trampa situada en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, aunque fuera del límite de 1,5 kilómetros del casco urbano. Por ello, el municipio se mantiene en riesgo alto.

Con esta actualización, la provincia de Sevilla suma un importante número de localidades con medidas reforzadas. Así, permanecen en alerta o riesgo elevado Las Cabezas de San Juan (hasta el 20 de noviembre); Morón de la Frontera (hasta el 26 de noviembre); La Rinconada y Almensilla (hasta el 27 de noviembre); San Juan de Aznalfarache; Mairena del Aljarafe y Gelves (hasta el 9 de diciembre); Burguillos; y la entidad de Torrepalma en Carmona (hasta el 10 de diciembre).

Además, en municipios sevillanos como Isla Mayor, La Puebla del Río (Cañada de los Pájaros y Brazo del Este), Villamanrique de la Condesa, Almensilla, Bollullos de la Mitación y Coria del Río, la vigilancia entomológica mantiene niveles de presencia de mosquitos entre elevados y moderados.

En la provincia se han confirmado este año dos casos de fiebre del Nilo en adultos, localizados en Morón de la Frontera y La Rinconada. La búsqueda activa de casos en áreas en vigilancia ha analizado 393 muestras, todas ellas negativas.

La red andaluza de capturas de mosquitos, formada por 208 trampas, integra además los datos de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y de los servicios provinciales de control, reforzando el seguimiento en los puntos de mayor actividad vectorial de la provincia.

Recomendaciones para la ciudadanía

Sanidad recuerda la necesidad de mantener medidas personales y domésticas para evitar picaduras y la proliferación de mosquitos como el uso de repelentes autorizados y evitar perfumes intensos, la colocación de mosquiteras y uso de insecticidas domésticos, evitar luces encendidas en exteriores, eliminar agua estancada en macetas, cubos, juguetes o jardines y mantener piscinas y albercas tapadas, con cloro adecuado o vaciadas durante la invernada.

En explotaciones ganaderas se recomienda renovar con frecuencia los bebederos y evitar acumulaciones de agua en charcos, conducciones deterioradas o abrevaderos con baja renovación.

Todos los municipios de Andalucía se encuentran adscritos a un nivel de riesgo (bajo, medio o alto) dentro del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, actualizado para la temporada 2025.

La provincia de Sevilla cuenta actualmente con 45 municipios en riesgo alto o en situación de alerta.

Los servicios municipales y, en su caso, las diputaciones provinciales, mantienen la responsabilidad de aplicar los tratamientos de control, mientras que la Junta coordina la evaluación, gestión y comunicación del riesgo.