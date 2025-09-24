Los bomberos dan por controlado el incendio en una fábrica de la localidad sevillana de Burguillos

Los bomberos de Sevilla han logrado controlar el incendio que se declaró en una nave industrial del sector alimenticio en la localidad sevillana de Burguillos durante la tarde del martes. El operativo, que se prolongó hasta la mañana del miércoles, movilizó a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y personal sanitario que permanecieron en la zona de manera preventiva.

Según la información facilitada por los Servicios de Emergencias 112 en sus redes sociales, el fuego ha sido finalmente controlado en la mañana de este miércoles. Las autoridades han confirmado que "siguen trabajando en la zona efectivos del parque de La Rinconada" para asegurar la completa extinción del incendio y evaluar los daños ocasionados.

La alerta sobre el siniestro se recibió aproximadamente a las 16:30 horas del martes en el polígono industrial de Burguillos, concretamente en la confluencia de la calle Tomás Alba Edison con la calle Isaac Newton, en la zona conocida como Cuarto de la Huerta. Hasta el momento, no han trascendido detalles específicos sobre la magnitud de los daños materiales ni sobre las posibles causas que originaron el incendio.

Desarrollo del operativo de emergencia

El dispositivo de emergencia activado para controlar el incendio ha requerido la intervención coordinada de diversos cuerpos de seguridad y emergencias. Los bomberos han trabajado durante cerca de 24 horas para sofocar las llamas que afectaron a las instalaciones de esta empresa dedicada al sector alimenticio, un trabajo que ha resultado especialmente complejo debido a las características de la nave industrial.

Impacto en la zona industrial

El polígono industrial de Burguillos, donde se ubica la fábrica afectada, alberga diversas empresas manufactureras y de servicios. Las autoridades no han reportado que el incendio haya afectado a otras instalaciones cercanas, quedando aparentemente contenido en la nave donde se originó. Los vecinos de la zona pudieron observar una columna de humo visible desde varios kilómetros durante las primeras horas del incidente.