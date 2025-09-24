El incendio del auditorio Rocío Jurado tuvo al menos una decena de focos

El incendio del auditorio Rocío Jurado y sus alrededores tuvo una decena de focos. Las llamas se detectaron sobre las cuatro menos veinte de la tarde de ayer en la zona de vegetación que da al río, pero también hubo en la avenida de los Descubrimientos, en el entorno del monasterio de la Cartuja y en otros puntos de alrededor. Al menos una decena de focos distintos y espaciados se detectaron, lo que evidencia claramente que fue un incendio intencionado. Uno de esos focos estuvo en el interior del recinto, donde ardió el graderío y las sillas de plástico, lo que generó una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros. Las llamas destrozaron parte de las gradas.

Un bombero resultó herido en las labores de extinción del incendio. El incidente se produjo en la calle Francisco Montesinos, cuando fue a tomar agua de un hidrante. Salió un chorro a presión disparado y el bombero se golpeó en la cara con la manguera. Como llevaba el casco de protección, la lesión fue leve. Quiso continuar trabajando, según explicaron a este periódico fuentes del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, pero fue atendido por la propia ambulancia del departamento por precaución.

Los bomberos enviaron cinco vehículos autobomba para controlar y extinguir el incendio, que tuvo la dificultad de contar con tantos focos y tan dispersos, lo que obligó a repartir los efectivos disponibles en distintos puntos y no poder concentrarlos en una misma zona. Aún así, los bomberos controlaron el fuego de forma rápida y no hubo que lamentar daños tan graves como los del anterior incendio en este mismo recinto, ocurrido en noviembre del año pasado. En aquella fecha, otro incendio que pudo ser provocado destruyó parte del auditorio.

En la última semana se han declarado en esta zona de la ciudad, y en concreto en los alrededores del auditorio, hasta cuatro incendios de pastos, todos a la misma hora y con distintos focos, aunque no tantos como ayer. La Policía Nacional se encarga de la investigación de los hechos. Cinco patrullas de este cuerpo participaron también en las labores de extinción junto con los bomberos, mientras que la Policía Local activó itinerarios alternativos para facilitar el trabajo de los bomberos. El fuego quedó apagado sobre las seis de la tarde.