Las imágenes del incendio del auditorio Rocío Jurado

Un bombero ha resultado herido en la mañana del martes durante el incendio declarado junto al Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja. El accidente se produjo cuando al conectar la manguera a un hidrante, la presión del agua provocó un golpe en el casco que le causó una herida en la cara. Fue atendido de inmediato por sus propios compañeros y evoluciona favorablemente. Estas son todas imágenes del suceso.
