Burguillos: una decisión judicial pendiente sobre el alcalde, los concejales y el futuro municipal

El Ayuntamiento de Burguillos se encuentra actualmente a la espera de la decisión del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla tras haber presentado alegaciones frente a la solicitud de medidas coercitivas propuestas por KSAC Europe Investments S.A.R.L., considerado fondo buitre y titular de una deuda municipal que supera los 27 millones de euros. La petición plantea la imposición de multas personales al alcalde y a los concejales, la posibilidad de que respondan con sus bienes ante la deuda y la apertura de una vía penal mediante deducción de testimonio.

Según fuentes municipales, en las alegaciones presentadas el equipo de gobierno señala que "la petición de multas coercitivas carece de sentido jurídico", ya que la jurisprudencia únicamente las contempla en supuestos de resistencia dolosa y no en situaciones de insolvencia debidamente acreditada. El Ayuntamiento considera que no hay negativa al cumplimiento de la sentencia, sino que existe una imposibilidad material de satisfacer el pago en los términos exigidos. De hecho, el Consistorio destaca que "en menos de un año ya se han abonado 4,2 millones de euros, y en breve se efectuará un nuevo pago, lo que acredita la voluntad de cumplimiento".

En relación con la capacidad financiera del municipio, el Ayuntamiento enfatiza que su "presupuesto municipal, de 5,4 millones de euros, hace inviable un préstamo de 28 millones a 12 años, que supondría cuotas de casi 3 millones anuales y llevaría al impago de nóminas, a la suspensión de servicios básicos y al cierre efectivo del Ayuntamiento". Señalan, además, que se han presentado hasta tres ofertas diferentes para el pago de la deuda (por valor de 8, 10,5 y 13,4 millones de euros), rechazadas en todos los casos por la parte acreedora.

El equipo jurídico del Consistorio recalca en el escrito dirigido al juzgado que "no procede solicitar medidas contempladas en la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que estamos en la jurisdicción civil". También objetan la falta de fundamento para la despersonalización de la deuda: "No cabe imputar incumplimiento alguno porque las personas señaladas no ostentan la condición de ejecutados en este proceso, ni se le ha requerido para prestar la colaboración prevista en el artículo 591.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

El documento destaca que las medidas personales contra alcalde y concejales pretenden ejercer una presión "intolerable en un Estado de Derecho". El Ayuntamiento de Burguillos recuerda que, a pesar de las amenazas y la presión ejercida por los representantes legales de KSAC, han continuado defendiendo los intereses municipales, calificando de "injustas" las sanciones personales solicitadas.

Sanciones personales y posición del equipo de gobierno

El equipo de gobierno sostiene, en relación a las demandas contra los cargos electos, que rechazan "frontalmente estas prácticas de presión y chantaje, calificándolas de incompatibles con un Estado de Derecho", y reiteran su negativa a ceder ante lo que consideran un comportamiento "mafioso". Subrayan que han cumplido "con su deber y defendido los intereses de Burguillos, aun a riesgo de sanciones personales injustas".

La resolución final sobre las medidas solicitadas por KSAC Europe Investments S.A.R.L. está ahora en manos del Juzgado. El gobierno local señala que "el Ayuntamiento confía en que se valore la imposibilidad objetiva de cumplir lo reclamado y el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia".

Desde el Consistorio se asume que, "si el Juzgado adoptara la decisión, absolutamente injusta, de que alcalde y concejales deban responder con su patrimonio personal de la deuda municipal, éstos se verían obligados a presentar su dimisión. Ese es el límite de resistencia que el equipo de gobierno no puede ni debe sobrepasar". El equipo de gobierno reitera así su compromiso: "cumplir con la legalidad, dar cumplimiento a la sentencia, proteger a los vecinos y garantizar que Burguillos siga adelante pese a la herencia de una deuda injusta y desproporcionada".

Antecedentes: deuda municipal y contexto financiero

La deuda municipal de Burguillos tiene su origen en obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, arrastrando un impacto directo sobre la gestión financiera local. Desde la entrada de KSAC Europe Investments S.A.R.L. como acreedor principal, se han desplegado procesos judiciales y de negociación durante más de una década, incrementando paulatinamente la presión sobre las arcas municipales. El desafío de absorber esos compromisos en el presupuesto de 5,4 millones de euros anuales ha venido condicionando la prestación de servicios públicos y la viabilidad de nuevos proyectos en el municipio.

El caso de Burguillos no es único en el mapa local español, ya que la participación de fondos de inversión en la adquisición de deuda pública municipal se ha convertido en una tendencia, a menudo generando conflictos entre los intereses privados y la sostenibilidad de las administraciones públicas.