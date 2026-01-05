Cabalgata de Reyes Magos de Écija 2026: horario y recorrido completo
El desfile tendrá lugar este lunes 5 de enero en la localidad sevillana, para acercar la magia y la ilusión poco antes de celebrar la Noche de Reyes
Écija se prepara una vez más para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en una de las citas festivas más esperadas del calendario. Como cada año, el Ayuntamiento ha organizado un cortejo lleno de carrozas, música, caramelos y emoción para celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la localidad sevillana.
La cabalgata partirá este lunes 5 de enero a las 17:00 horas del Polígono Industrial 'El Limero' y recorrerá más de cuatro kilómetros (4.130 metros) hasta el final de la avenida Miguel de Cervantes. Así, el itinerario cubrirá buena parte del entramado urbano para acercar la ilusión a todas las familias, vecinos y visitantes de la ciudad. Todo ello después de que el pasado 4 de enero los Reyes Magos recibieran las llaves de la localidad de manos de su alcaldesa, Silvia Heredia.
Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Écija 2026
El cortejo Real estará compuesto por carrozas temáticas, personajes y entidades que forman parte de la historia de Écija. Por lo tanto, además de los Reyes Magos y sus pajes (o ayudantes mágicos), aparecerán figuras como Tientapanza, figura mitológica intrínsecamente ligada a la cultura popular astigitana. Además, el desfile estará amenizado por la Banda de Música Ateneo Musical y Charanga del Pío (Écija).
A continuación, se muestran los horarios y el recorrido previsto para la Cabalgata de Reyes Magos de Écija 2026:
- 17:00 horas: Salida desde el Polígono Industrial 'El Limero'
- Avenida Nuestra Señora del Valle
- Calle Mayor
- Calle Nueva
- Calle Málaga
- 19:30 horas: Avenida de María Auxiliadora
- Calle del Carmen
- Plaza del Matadero (Rotonda)
- Calle Arroyo
- Calle Hospital
- 20:00 horas: Puerta Osuna
- Calle Ancha
- Puerta Cerrada
- Calle del Conde
- Plaza de España
- Avenida Miguel de Cervantes
- 21:00 horas: Finaliza en la Rotonda Parque Infantil (Avenida de Andalucía - Avenida Miguel de Cervantes)
Cabalgata de Reyes de Écija 2026: orden del cortejo Real
Asimismo, tal y como ha dispuesto el Área de Presidencia y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Écija, el cortejo Real de la Cabalgata discurrirá en el siguiente orden:
- Policía Nacional
- Protección Civil
- Ambulancia - Uvi Móvil
- Banda de Música Ateneo Musical
- Reina Sol (Hermandad de la Sangre)
- Reina Luna (Hermandad del Rocío de Écija)
- El Ángel Anunciador (Hermandad de la Soledad)
- Reina de la Ilusión
- Carboncilla (Hermandad de San Gil)
- SCA Agropecuaria Industrial (CAPI)
- Academia de Baile Flamenco 'La Chana'
- 20 años de ilusión celeste (C.D. Écija C.F.)
- Animación Soldaditos de la Ilusión (Innova For Ocio)
- Manuel Rojas Haro
- El Plantinar (Club de Campo El Plantinar)
- Nave de los Sueños Alados
- Sueño de Navidad
- Estrella de Oriente
- Tientapanza
- Gran Visir (Hermandad del Silencio)
- Charanga del Pío
- Cartero Real
- Rey Melchor
- Rey Gaspar
- Rey Baltasar
- Servicio Municipal de Mantenimiento
- Bomberos
- Policía Local
- Vehículo de Seguridad
- Ambulancia SVB
- ECILIMP
