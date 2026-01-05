Cabalgata de Reyes Magos de Écija 2026: horario y recorrido completo

Écija se prepara una vez más para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en una de las citas festivas más esperadas del calendario. Como cada año, el Ayuntamiento ha organizado un cortejo lleno de carrozas, música, caramelos y emoción para celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la localidad sevillana.

La cabalgata partirá este lunes 5 de enero a las 17:00 horas del Polígono Industrial 'El Limero' y recorrerá más de cuatro kilómetros (4.130 metros) hasta el final de la avenida Miguel de Cervantes. Así, el itinerario cubrirá buena parte del entramado urbano para acercar la ilusión a todas las familias, vecinos y visitantes de la ciudad. Todo ello después de que el pasado 4 de enero los Reyes Magos recibieran las llaves de la localidad de manos de su alcaldesa, Silvia Heredia.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Écija 2026

El cortejo Real estará compuesto por carrozas temáticas, personajes y entidades que forman parte de la historia de Écija. Por lo tanto, además de los Reyes Magos y sus pajes (o ayudantes mágicos), aparecerán figuras como Tientapanza, figura mitológica intrínsecamente ligada a la cultura popular astigitana. Además, el desfile estará amenizado por la Banda de Música Ateneo Musical y Charanga del Pío (Écija).

A continuación, se muestran los horarios y el recorrido previsto para la Cabalgata de Reyes Magos de Écija 2026:

17:00 horas: Salida desde el Polígono Industrial 'El Limero'

Avenida Nuestra Señora del Valle

Calle Mayor

Calle Nueva

Calle Málaga

19:30 horas: Avenida de María Auxiliadora

Calle del Carmen

Plaza del Matadero (Rotonda)

Calle Arroyo

Calle Hospital

20:00 horas: Puerta Osuna

Calle Ancha

Puerta Cerrada

Calle del Conde

Plaza de España

Avenida Miguel de Cervantes

21:00 horas: Finaliza en la Rotonda Parque Infantil (Avenida de Andalucía - Avenida Miguel de Cervantes)

Cabalgata de Reyes de Écija 2026: orden del cortejo Real

Asimismo, tal y como ha dispuesto el Área de Presidencia y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Écija, el cortejo Real de la Cabalgata discurrirá en el siguiente orden: