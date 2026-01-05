Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra 2026: horario y recorrido completo

Alcalá de Guadaíra vive este lunes 5 de enero de 2026 la Cabalgata de Reyes Magos, una de las citas más esperadas de la programación navideña en el municipio. El Ayuntamiento ha organizado un cortejo lleno de música y emoción para celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la localidad sevillana.

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra saldrá a las 17:00 horas desde su sede en la calle Escultor Duque Cornejo. Antes del inicio oficial del desfile, hay varios actos y visitas institucionales previstas. A las 12:30 horas Sus Majestades llegarán al Santuario de Nuestra Señora del Águila. A continuación, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, les entregará las llaves de la ciudad en una recepción en el Ayuntamiento a las 13:15 horas.

La magia de los Reyes llegará también a diferentes entidades religiosas y sociales como la Residencia de Mayores La Milagrosa (13:45), el Convento Santa Clara (14:15), la Residencia Geriatros (14:45), la Residencia Cristo de la Salud (15:15), la Parroquia de la Inmaculada, donde visitarán al Patrón San Mateo (15:40), la Residencia de Mayores 'Guadaíra' Nueva Alcalá (16:10) y la UED Las Moreas (16:35).

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Alcalá de Guadaíra

El cortejo Real estará compuesto por carrozas temáticas, personajes y entidades que forman parte de la historia de Alcalá de Guadaíra. Además de Sus Majestades y sus pajes, aparecen figuras habituales como la Estrella de la Ilusión o el Gran Visir. El desfile estará amenizado por la agrupación musical Nuestra Señora Santa Ana de Badajoz, la sección musical de Nuestro Señor de la Resurrección de Granada, la Banda Juvenil de la Cruz Roja de Sevilla y la agrupación musical del Santísimo Cristo de la Bondad.

Estos son los horarios y el itinerario previsto de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Alcalá de Guadaíra:

17:00 Salida desde Escultor Duque Cornejo

Alcalá Zamora

Sagasta

17:20 Avenida 28 de Febrero

Pepe Corzo

17:48 Antón de Medellín

Alonso Gascón

Avenida Princesa Sofía

Rafael Alberti

Espranza Macarena

18:10 Avenida de la Asunción

Esperanza de la Trinidad

Escultor Ruiz Gijón

Malasmañas

18:30 Garci Pérez de Vargas

Fernando Arias de Saavedra

Joaquín Hazañas

General Prim

Pepe Luces

19:00 San Sebastián

Cristo del Amor

Pérez Galdón

19:21 Plaza del Paraíso

La Plata

19:50 Plaza de Cervantes

Plaza de la Plazuela

Mairena

20:30 Avenida Antonio Mairena

Avenida Salud Gutiérrez

Zuloaga

20:45 Avenida Escultora La Roldana

Escultor Duque Cornejo, 4

A partir de las 21:30 horas, los Reyes Magos entregarán juguetes en el Colegio Salesianos a los niños beneficiados.

Cabalgatas de Campo de las Beatas y Silos

Los barrios de Campo de las Beatas y Silos recogerán el testigo con sus propias Cabalgatas de Reyes Magos durante el martes 6 de enero. Por la mañana, la Cabalgata de Campos de las Beatas saldrá a las 11:30 horas con el siguiente recorrido: Reyes Católicos, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Santo Domingo de Guzmán, Francisco Pizarro, Reyes Católicos, Martín Alonso Pinzón, Rábida, Bernal Díaz del Castillo, Cuzco, Isla La Española, Cardenal Amigo Vallejo, Olmeca, Machu Pichu, Bernal Díaz del Castillo, Rábida, Bartolomé de las Casas, Alonso Ojeda, Hernán Cortés, Cuba, Pedro de Valdivia, Rábida, Puerto de Palos, Santa María, Rodrigo de Triana, Padre Marchena, Puerto de Palos y Reyes Católicos, con entrada a las 14.30 horas.

Un aspecto destacable nuevamente este año vuelve a ser el doble trayecto ida y vuelta sin música de la Cabalgata de las Beatas por la calle Bernal Díaz del Castillo especialmente dedicada a las personas, sobre todo menores, afectadas por el espectro autista, para que puedan disfrutar del colorido, los Reyes y los caramelos de forma más tranquila.

Por la tarde será el turno de la Cabalgata de Reyes Magos de Silos, con salida a las 17:00 horas: Avda. Mar Mediterráneo, Avda. de la Constitución, Lope de Vega, Gracia Sáenz de Tejada, Avda. de la Constitución, Silos, Trigo, Cebada, Avena, Plaza Conde de Colombí, Luis Romera Ojeda, Juan Moya García, Compositor Manuel García Matos, Isaac Albéniz, Enrique Pozo Chacón, Compositor Manuel García Matos, Silos, Centeno, Espiga, Maíz, Silos, Harina, Espiga, Arroz, Pablo Sorozábal, Silos, Plaza de España, Gestoso, Rafael de los Santos, Pescadería, Alcalá y Orti, Plaza de Cervantes, La Plata, Plaza del Paraíso, Telmo de Maqueda, Plaza de San Mateo, Barrio Obrero, Atilano de Acevedo, Avenida de la Constitución, Mar Cantábrico y Mar Egeo, con entrada a las 21.00 horas.